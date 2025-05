Inganno dal passato: trama e cast del thriller in onda stasera su Rai 2 per il ciclo 'Nel segno del giallo'

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda il film Inganno dal passato, un avvincente thriller del 2021 diretto da Jeff Hare. Il titolo originale della pellicola è Deadly Due Date e rientra all'interno del ciclo Nel segno del giallo, la storica rassegna che da oltre trent'anni appassiona il pubblico con film carichi di suspense, mistero e colpi di scena. Ecco la trama completa e il cast del lungometraggio, per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante storia di ossessione e inganno.

Trama del film Inganno dal passato

Bill e Rachel formano una coppia affiatata, ma il loro amore è stato messo a dura prova da anni di tentativi falliti di avere un figlio. Quando si avvicina la reunion del liceo, entrambi sono titubanti all'idea di presentarsi senza un bambino al seguito, consapevoli che la loro ferita più profonda potrebbe tornare a galla. Durante l'evento, rincontrano Claire, un'ex compagna di scuola incinta, che sembra offrire loro una speranza insperata: è disposta a cedere il proprio bambino in adozione.

L'ossessione per Bill e il piano diabolico

Tuttavia, dietro la sua apparente generosità si cela un piano oscuro. Claire, da sempre ossessionata del suo ex compagno di scuola, non ha mai superato una semplice attenzione ricevuta quindici anni prima. La proposta di adozione si rivela presto il pretesto per insinuarsi nella vita della coppia e sovvertirla dall'interno. Claire si trasferisce in casa loro, inizia a seminare zizzania tra Bill e sua moglie, manipola gli eventi e riesce lentamente a separare Rachel da chiunque possa aiutarla.

Inganno dal passato: Bill e Samantha

Il drammatico epilogo

Mentre la tensione cresce e la situazione si fa sempre più inquietante, la vera natura di Claire si manifesta in tutta la sua pericolosità. Dopo una catena di eventi drammatici, culminati nella morte sospetta della madre di Bill, Claire arriva a compiere l'impensabile....Un thriller psicologico avvincente, che svela fino a che punto può spingersi un'ossessione travestita da altruismo. Il finale sarà una corsa contro il tempo, dove la sopravvivenza e la verità saranno appese a un filo.

Cast - Personaggi e interpreti