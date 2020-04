Infinity supporta la raccolta fondi a favore della Protezione Civile

Infinity, la piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset, porta avanti l'impegno sociale in questa particolare situazione e, dopo aver raddoppiato il periodo di prova gratuita, questa volta si schiera a supporto della raccolta fondi "Aiutiamo chi ci aiuta", lanciata da Mediaset-Mediafriends e dedicata interamente al Dipartimento della Protezione Civile italiana.

Saranno proprio gli utenti in prima persona a permettere a Infinity di contribuire alla raccolta. A partire dal 3 aprile, infatti, per chi si registrerà su infinitytv.it, dopo il periodo di prova gratuita di 30 giorni, l'intero importo pari a 7,99€ del primo mese di sottoscrizione sarà interamente devoluto alla Protezione Civile per permettere l'acquisto tempestivo di presidi medico-chirurgici necessari per combattere il Coronavirus nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali di tutta Italia.

Infinity mette a disposizione il suo ricco catalogo che comprende migliaia di film, serie tv e cartoni animati anche in lingua originale, portando il grande cinema italiano e internazionale nelle case degli italiani e contribuendo, anche attraverso la generosità dei propri utenti, a supportare tutte le persone che si trovano in prima linea per aiutarci.