Infinity: ecco la selezione di titoli per tutta la famiglia

Infinity, in occasione dei 2 mesi gratuiti per i nuovi clienti, ha presentato una ricca programmazione per tutta la famiglia: ecco i titoli!

Data la particolare situazione che sta vivendo l'Italia in questi giorni e il prolungarsi della chiusura delle scuole e università, Infinity cerca di agevolare bambini, ragazzi e famiglie che dovranno rimanere a casa per un po', mettendo a disposizione il suo ricco catalogo che comprende moltissimi film, d'animazione e non solo, serie tv e documentari, e propone una selezione dei migliori titoli da guardare insieme a tutta la famiglia.

A cominciare da Cattivissimo me 3, che vede protagonisti gli amati personaggi Gru, Lucy, le adorabili bambine - Margo, Edith e Agnes - e i simpaticissimi Minions. Dopo essere stato licenziato dalla Lega degli Anti Cattivi per aver fallito nella cattura dell'ennesimo villain che minacciava l'umanità, Gru si ritrova nel bel mezzo di una crisi d'identità. Quando un misterioso sconosciuto lo informa di avere un gemello perso da tempo, un fratello che spera disperatamente di seguire le sue orme di cattivo, l'ex super-villain riscoprirà quanto sia bello essere cattivi.

La locandina italiana di Charlie e la fabbrica di cioccolato

Diretto da Tim Burton e con protagonista Johnny Depp, La fabbrica di cioccolato racconta la storia di Charlie, che proviene da una famiglia poco abbiente e vive in una casa malandata insieme ai genitori e ai suoi quattro nonni. Charlie adora la cioccolata ma può permettersela solo raramente. Un giorno il proprietario di una famosa fabbrica di cioccolato, Willy Wonka, mette in palio 5 biglietti nascosti in altrettante barrette di cioccolato e ai bambini che li troveranno saranno aperte le porte della fabbrica di cioccolato...

Ambientato a Parigi all'inizio degli anni '30, Hugo Cabret racconta la storia del dodicenne Hugo che verrà risucchiato in una magica e misteriosa avventura che cambierà per sempre la sua vita. Hugo vive nella stazione di Montparnasse e lavora come tecnico orologiaio, ma il suo vero scopo è quello di aggiustare un automa al quale aveva iniziato a lavorare insieme al padre, orologiaio di professione, morto durante un incendio. Smallfoot - Il mio amico delle nevi rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva, quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili la presenza di qualcosa che pensava non esistesse: l'essere umano. Una storia sull'amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta, perfetta per grandi e piccini.

Cattivissimo Me 3: un'avventura formato famiglia (allargata)

A riprova che i cattivi sono i nuovi buoni, e non solo, su Infinity è disponibile Trolls: se nelle leggende scandinave erano piccoli demoni del bosco, al cinema i Trolls non sono cattivi, anzi, vivono in un perpetuo stato di felicità. Nel film, un troll molto ottimista di nome Poppy e uno un po' più burbero di nome Branch intraprenderanno un viaggio epico per salvare il proprio villaggio. Disponibile su Infinity anche Le avventure del barone di Munchausen, diretto da Terry Gilliam in chiave barocca e fastosa. Il film racconta le iperboliche imprese del leggendario barone di Munchausen quando annuncia che salverà una città assediata dai turchi. Ma la sua riscossa si farà attendere un bel po'...

Una scena di Madagascar 2 - Via dall'isola

Per un viaggio tra i ghiacci dell'Antartide, Infinity propone il film d'animazione Happy Feet. I pinguini imperatore sono nati per cantare, ma non il giovane Mambo che, invece, è nato per ballare... il tip tap! Un comportamento così poco da pinguino lo farà cacciare dalla terra dei pinguini imperatore gettandolo nel mezzo di un mondo immenso e gelido. Mambo si imbarcherà così in un epico viaggio arrivando a provare che rimanendo se stessi, si può davvero fare la differenza. Dall'Antartide si vola poi in Madagascar insieme al leone Alex, alla zebra Marty, all'ippopotamo Gloria e alla giraffa Melman, oltre agli immancabili pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato. Nel film Madagascar, i quattro amici, annoiati dalla routine della vita allo zoo di Central Park, si ritrovano catapultati dalla giungla urbana di New York a quella ancora più frenetica e pericolosa del Madagascar. Mentre nel sequel Madagascar 2 i quattro amici si troveranno in una nuova avventura, sperduti nelle pianure dell'Africa tra esemplari delle loro stesse specie.

Adattamento del famoso romanzo di Luis Sepúlveda, La gabbianella e il gatto racconta la storia di una gabbiana che, rimasta intrappolata in una distesa di petrolio nei Mari del Nord, si trascina fino al terrazzo di una casa dove vive un bel gatto nero. Deposita il suo uovo e, in fin di vita, lo affida al gatto che le promette di prendersene cura e di insegnare poi al nascituro a volare. Ma non sarà facile... perché la piccola gabbianella si crede a sua volta un gatto!

Su Infinity sono disponibili anche Cicogne in missione e Mostri contro Alieni. Cicogne in Missione è un film d'animazione sulla leggenda delle cicogne in cui un'ultima, difficile missione deve essere portata a termine: consegnare una bimba che per errore non era stata recapitata. Mentre in Mostri contro Alieni, una donna trasformata in gigante diventa parte di una squadra di Mostri, alle prese con Alieni alla conquista della Terra.

Oltre ai film già presenti in catalogo, sono in arrivo su Infinity anche tanti nuovi titoli per tenere compagnia a tutta la famiglia! Dal 30 marzo sarà disponibile su Infinity Dragon Trainer. Il film, ambientato sull'isola di Berk popolata da vichinghi e draghi sputa fuoco, racconta la storia di Hiccup, un ragazzo gracile e intelligente, poco abile nel combattimento contro i draghi. Quando incontra un drago ferito, il suo mondo e le sue convinzioni vengono sconvolti, e ciò che era iniziato come un'opportunità per dimostrare il suo valore si trasformerà in un'occasione per stabilire un nuovo corso per il futuro della sua tribù.

Dal 3 al 9 aprile arriverà su Infinity Premiere Scooby-Doo! E il Ritorno sull'Isola degli Zombie, che racconta le avventure degli inseparabili amici Shaggy, Velma, Daphne, Fred e, naturalmente, Scooby-Doo, per risolvere un nuovo mistero. Dopo aver vinto una vacanza da sogno, i cinque amici decidono di partire per prendersi una pausa dai misteri. Ma appena arrivati non possono fare a meno di notare quanto l'isola tropicale in cui sono finiti ricordi un terrificante viaggio fatto decenni prima... Scopriranno di non essersi sbagliati quando si ritroveranno davanti a un esercito di zombie!

Infine, The Lego Movie 2: Una nuova avventura arriverà su Infinity dall'11 aprile. Il film, disponibile anche in 4K, riunisce gli eroi di Bricksburg in una nuova avventura per salvare la loro amata città. Per tutti gli amanti dei famosi mattoncini, non solo i più piccoli!