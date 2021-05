Infinity+, maggio 2021: le novità in catalogo tra film e serie tv

A maggio 2021 arrivano su Infinity+ nuovi film e serie tv in catalogo, da Wonder Woman 1984 con Gal Gadot a Tenet di Christopher Nolan, all'ultima stagione di Superstore.

Il catalogo di Infinity+ a maggio 2021 si arricchisce con nuovi film e serie tv: dal thriller Fino all'Ultimo Indizio con Denzel Washington e Jared Leto a Ore 15:17 - Attacco al treno, il film di Clint Eastwood, ispirato al tentato attacco terroristico sul treno diretto a Parigi nel 2015.

Film

Wonder Woman 1984: Gal Gadot in una foto del film

Dal 30 aprile al 6 maggio sarà disponibile in Premiere Wonder Woman 1984, il film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot nei panni della celebre supereroina dei fumetti DC Comics. Questo nuovo capitolo della storia vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni '80 - un'epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto. Nonostante abbia conservato tutti i suoi poteri, la donna mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito.

Ma Diana dovrà preso uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo. Su Infinity+ è disponibile anche il primo capitolo Wonder Woman (anche in 4K), diretto dalla stessa Patty Jenkins.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Diretto da Christopher Nolan, Tenet sarà disponibile in Premiere (oltre che in 4K) dal 7 al 13 maggio. John David Washington interpreta il Protagonista che, armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, viene coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, al di là del tempo reale. Nel cast anche Robert Pattinson e Elizabeth Debicki.

Non è romantico?: Rebel Wilson e Liam Hemsworth in una scena

Non è romantico?, già disponibile in 4K, arriverà in Premiere dal 14 al 20 maggio. Interpretato da Rebel Wilson, Liam Hemsworth e Adam DeVine, il film vede protagonista Natalie, un'architetta di New York che lavora sodo, ma senza successo, per farsi notare dai suoi superiori.

Dopo un colpo in testa che le fa perdere i sensi, Natalie, che in amore è un'inguaribile cinica, si risveglia e scopre che la sua vita si è trasformata nel peggior incubo: una commedia romantica di cui è la protagonista femminile.

Fino all'ultimo indizio: Rami Malek e Jared Leto in una scena

Con protagonisti i premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto, Fino all'Ultimo Indizio sarà disponibile in Premiere dal 21 maggio al 3 giugno. Il film segue il Vice Sceriffo della Kern County, Joe "Deke" Deacon, mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l'indagine, il Sergente Jim Baxter che, colpito dall'istinto di Deke, richiede il suo aiuto non ufficiale. Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l'indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio molto più che il suo caso.

Ore 15:17 - Attacco al treno, Jenna Fischer e Judy Greer in una scena del film

Dal 7 maggio sarà disponibile su Infinity+ (anche in 4K) il film diretto da Clint Eastwood Ore 15:17 - Attacco al treno, un film che racconta la storia vera di tre uomini resi degli eroi durante un viaggio su un treno francese ad alta velocità. Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015 il mondo ha assistito stupefatto alla notizia divulgata dai media di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso l'Europa.

Il film ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell'infanzia alla ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di sfortunati eventi che hanno preceduto l'attacco. Durante quell'esperienza che li ha messi a dura prova, la loro amicizia non ha mai vacillato, diventando l'arma più potente che ha consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.

Attenti al gorilla: un'immagine promozionale del film

Diretto da Luca Miniero e interpretato da Frank Matano e Cristiana Capotondi, Attenti al Gorilla arriverà su Infinity+ il 9 maggio. Come vi sentireste se all'improvviso vi ritrovaste a condividere la casa con un gorilla? Lo sa bene Lorenzo, un avvocato fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia vince una causa con lo zoo della città ma deve portarsi il primate a casa.

Il film è una riflessione irriverente ed esilarante sulla famiglia più pazza del mondo, vista dagli occhi di un gorilla saggio e divertente.

Crazy & Rich: Awkwafina e Constance Wu in una scena del film

Tratta dal bestseller internazionale di successo di Kevin Kwan, la commedia romantica Crazy & Rich è in arrivo su Infinity+ dal 15 maggio, anche in 4K. La newyorkese Rachel Chu accompagna il suo fidanzato di lunga data Nick Young al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Emozionata perché visiterà l'Asia per la prima volta, ma nervosa perché conoscerà la famiglia di Nick, ben presto Rachel scopre che non solo Nick è il discendente di una delle famiglie più importanti del Paese, ma è anche uno degli scapoli più ambiti. Accanto a Nick, Rachel Chu diventerà facilmente bersaglio delle gelosissime ragazze del posto e peggio ancora della madre di lui che sembra non approvare la scelta del figlio.

Bumblebee: Bumblebee interagisce con un cagnolino

Con Hailee Steinfeld e John Cena, Bumblebee sarà disponibile su Infinity+ dal 17 maggio. È il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie, alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale VW bug giallo.

Dal 20 maggio arriverà su Infinity+ Fast & Furious 8. Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati - e il resto del gruppo è stato esonerato - il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d'ora quando una donna misteriosa (l'attrice premio Oscar Charlize Theron) irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari. Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la squadra attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo... e per riportare a casa l'uomo che li aveva resi una famiglia.

Serie TV

Superstore: la locandina della serie

Dal 10 maggio sarà disponibile su Infinity+, con un episodio a settimana, la sesta e ultima stagione di Superstore, la comedy che racconta l'esilarante vita degli impiegati di un grande magazzino. La sesta stagione è ambientata durante la pandemia di Covid-19. Su Infinity+ è disponibile anche la quarta stagione completa della serie.

Sarà disponibile su Infinity+ dal 24 maggio la tredicesima stagione completa di Hamburg Distretto 21, una serie che racconta le vicende del Distretto 21 di Amburgo, racchiuso tra il fiume e i canali della città. La squadra, guidata da un ottimo investigatore e uomo d'azione caratterizzato da una grande umanità, lavora alla risoluzione di casi di emergenza a stretto contatto con un team di medici.