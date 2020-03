Infinity presenta la collection Family: ecco tutti i film disponibili

Infinity ha deciso di portare il grande cinema e la grande tv nelle case degli italiani anche in questa particolare situazione che sta vivendo l'Italia in questi giorni e con il prolungarsi della chiusura delle scuole e università: oggi arriva la collection Family, piena di titoli per la famiglia: scopriamo insieme tutti i film disponibili!

La collezione arriva proprio insieme all'offerta di infinitytv.it: chi si registrerà potrà usufruire del servizio gratuitamente per due mesi. Infinity cerca così di agevolare bambini, ragazzi e famiglie che dovranno rimanere a casa per un po', mettendo a disposizione il ricchissimo catalogo che comprende oltre ai grandi titoli in prima visione e in 4K, migliaia di film, cartoni e serie per tutta la famiglia.

Ecco i titoli Family a disposizione per gli utenti Infinity:

Locandina di Teen Titans Go! Il film

Smallfoot: il mio amico delle nevi

E' arrivato il broncio

Teen titans go! Il film

Cattivissimo me 3

Richard - Missione Africa

Ninjago- Il film

Cicogne in missione

Trolls

Ooops! Ho perso l'arca

Pedro: galletto coraggioso

Il piccolo principe

Tarzan

Il magico mondo di Oz

Le avventure di Taddeo l'esploratore

Le 5 leggende

L'orso Yoghi

Winx club - Magica avventura

Mostri contro alieni

Garfield il supergatto

Space chimps - Missione spaziale

Madagascar 2 - Via dall'isola

Happy feet

Madagascar

Valiant - Piccioni da combattimento

Toto' Sapore e la magica storia della pizza

La gabbianella e il gatto

Tra i nuovi film a rientrare nella target Family, che saranno visibili anche nella sezione Bambini, oltre che in home e nella sezione Cinema, invece troviamo: