Infermiera va in reparto in bikini: "Avevo caldo sotto la tuta" ed è subito film sexy

In Russia un'infermiera si è presentata in reparto in bikini, sotto la tuta semi trasparente che lasciava vedere tutto: una situazione da film sexy.

Chi ha detto che le infermiere sexy sono una fantasia da film? Un'infermiera si è presentata in reparto con addosso solo un bikini e la tuta anti-Covid semi trasparente che lasciava vedere tutto. Non è una scena di una commedia sexy anni '70, ma è accaduto in Russia, e naturalmente la foto dell'infermiera è diventata immediatamente virale.

Nella foto inviata da un lettore alla redazione di newstula.ru, si vede questa infermiera impegnata a distribuire le medicine ai pazienti ricoverati in una stanza. L'abbigliamento, poco discreto, forse la protegge da eventuali contagi, ma lascia intravedere troppo. "Avevo troppo caldo sotto la tuta anti-Covid" si è giustificata l'operatrice sanitaria che lavora in un ospedale di Tula, in Russia. Gli occhi e la testa sono ben protetti, così come il corpo e le mani... ma sotto la tuta, niente... o quasi. La tuta semi trasparente infatti lascia intravedere un bikini e delle curve che sicuramente avranno piacevolmente sorpreso i pazienti.

Appena la foto è arrivata sulle scrivanie dei dirigenti dell'ospedale, la calorosa infermiera del reparto malattie infettive è stata sanzionata e a nulla sono servite le sue giustificazioni per un abbigliamento così poco consono al contesto: "Non pensavo che la tuta fosse così trasparente"

Gloria Guida ne L'infermiera di notte

Una scena che sembra presa direttamente da un vecchio film con Gloria Guida, L'infermiera di notte, forse il titolo più famoso di un fortunato filone erotico che ha visto tra le sue protagoniste infermiere, supplenti, insegnanti, cameriere come oggetto delle fantasie più sfrenate e maliziose dello spettatore italico di quegli anni.

Ci viene in mente anche La clinica dell'amore e l'infermiera Ruko, procace protagonista del manga, un personaggio che di recente è stato interpretato anche da Valentina Nappi in occasione del Napoli Comic-Con (ah, i bei tempi in cui erano consentiti assembramenti!)

Napoli Comicon 2019: Valentina Nappi infermiera sexy riapre La clinica dell'amore