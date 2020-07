Independence Day 2020, su Spike una programmazione speciale

Per omaggiare il cinema americano, in occasione della festa nazionale degli Stati Uniti, Spike - disponibile sul canale 49 del digitale terrestre (DTT) sul 26 di Tivùsat e sul 169 di Sky - ha pensato ad una programmazione speciale dal titolo Independence Day.

Si parte con un pomeriggio dedicato alle commedie. Alle 13.30 va in onda Tutti pazzi per Mary: Ted Stroehmann (Ben Stiller) sta per incontrare la ragazza dei suoi sogni, Mary Jensen (Cameron Diaz), ma il loro appuntamento salta a causa di un incidente. E da quel momento in poi tenterà in tutti i modi di riconquistarla. Alle 15.20 è il momento di School of Rock, che segue le vicende di Dewey Finn (Jack Black), un musicista senza un soldo e abbandonato dalla sua band, i No Vacancy. Grazie ad un malinteso viene assunto come insegnante all'istituto Horace Green, ma si rivela essere un insegnante decisamente poco incline a rispettare le regole.

Il manifesto italiano de La guerra dei mondi

Alle 17.20 un'altra super commedia, Rat Race: Il proprietario di un casinò di Las Vegas, Donald Sinclair, ha deciso di organizzare una caccia al tesoro strampalata ed eclettica proprio come lui. Una mezza dozzina di persone, non importa se da sole o in coppia, dovranno battere il tempo e gli altri concorrenti per vincere un bottino cospicuo: due milioni di dollari. A seguire G.I. Joe: La nascita dei Cobra che racconta le innumerevoli avventure dei G.I. Joe, pronti a tutto per salvare il pianeta da una terribile minaccia: una pericolosa arma letale. Alle 21.30 arriva la maratona No Aliens No Party con Cowboys & Aliens e, in seconda serata, La guerra dei mondi diretto da Steven Spielberg che ha seguito in maniera fedele il racconto di H. G. Wells, pubblicato nel 1898. Il film - che vede nel cast Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Justin Chatwin, Tim Robbins, Rick Gonzalez - ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar e un incasso record nelle prime settimane di programmazione al cinema.