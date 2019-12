In Search Of: ai limiti del reale, la docu-serie da stasera su Blaze!

Arriva stasera su Blaze la docu serie In search of: ai limiti del reale, nella nuova versione condotta dall'attore Zachary Quinto: pronti a scoprire i misteri più curiosi?

Arriva stasera su Blaze (Sky, 124) alle 22:40 In search of: ai limiti del reale, la nuova docu-serie Usa che ha riscosso grande successo di critica e pubblico in prima visione assoluta. Il programma esplorerà i tantissimi misteri che hanno segnato la storia dell'umanità, accompagnando in giro per il mondo lo spettatore sui luoghi di questi eventi inspiegabili.

Civiltà scomparse, viaggi nel tempo, avvistamenti di oggetti non identificati, fantasmi: da sempre il genere umano si è interrogato su questi e altri imponderabili fenomeni senza mai trovare una spiegazione plausibile. A farci da guida, uno degli attori di punta di Hollywood, Zachary Quinto (Heroes, American Horror Story), che ha interpretato il vulcaniano Spock nell'ultimissima versione cinematografica di Star Trek. Una scelta quasi obbligata: nella versione originale di In search of, andata in onda dal 1977 al 1982, il conduttore era il primo Spock ossia Leonard Nimoy.

Prodotta da Propagate Content, Universal Television Alternative Studio e Before the Door Pictures con Fremantle che distribuisce la serie a livello internazionale, la serie è stata recentemente rinnovata per una seconda stagione. Zachary Quinto ne è anche il produttore esecutivo. Hollywood Reporter ha descritto la serie come "originale e divertente" ed ha descritto Quinto come un presentatore "inaspettatamente intenso e entertaining".