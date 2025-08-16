In fuga dall'incubo, il thriller da non perdere in onda stasera 16 agosto su Rai 2: trama e cast

Per il ciclo Nel segno del giallo, la storica rassegna dedicata a suspense e thriller, Rai 2 manda in onda stasera, sabato 16 agosto alle 21:20, in prima visione assoluta, il film In fuga dall'incubo, un film avvincente, ricco di tensione e colpi di scena, che racconta la fuga di una donna da una relazione tossica e la sua disperata lotta per proteggere sé stessa e il proprio figlio.

Trama di In fuga dall'incubo

Dopo anni di soprusi e violenze fisiche e mentali, Jessica riesce a scappare dal marito Peter insieme al figlio Noah e a rifugiarsi sulla piccola isola dove vive la sorella Rachel. La donna cerca di rifarsi una vita, compra una casa vicino a sua sorella e trova lavoro come insegnante in una scuola.

Nonostante Peter sia stato dichiarato morto a causa di un incidente d'auto, l'angoscia continua a perseguitarla. I suoi incubi sembrano avverarsi quando inizia a sentire dei rumori notturni in casa. Jessica, ha la sensazione di essere spiata e riceve foto scattate a sua insaputa che la ritraggono in alcuni momenti della sua quotidianità.

Mike Markoff interpreta Peter Howard

Infine la goccia che fa traboccare il vaso: la donna riceve una lettera in cui viene minacciata di morte che la getta definitivamente nel panico. È possibile che suo marito sia ancora vivo e la stia tormentando? Jessica è pronta a tutto pur di scoprire la verità e di garantire a suo figlio e a sé stessa una vita serena

Cast e produzione del thriller

Kayla Fields : Jessica "Jess" Howard

Mike Markoff : Peter Howard

Sam Schweikert : Cory, giovane aiutante assunto da Rachel

Ian Reier Michaels : Matt, collega insegnante e interesse amoroso di Jessica

Betsy Stewart : Rachel, sorella di Jess

Regia : John Murlowski

Sceneggiatura : Stephen Laughton

Produzione : Reel One Entertainment, Maple Island Films

: Reel One Entertainment, Maple Island Films La pellicola è stata distribuita con titoli diversi: Rear View Mirror - Hiding from My Husband - Run, Hide, Escape

Quando e dove vedere il film in TV, streaming e trailer originale

Il thriller va in onda stasera sabato16 agosto alle 21.20 su Rai 2, nell'ambito del ciclo Nel segno del giallo, che da oltre trent'anni propone film all'insegna del mistero, del brivido e della suspense. In fuga dall'incubo sarà disponibile in live streaming su RaiPlay dove è possibile vederlo anche nella sezione On Demand.