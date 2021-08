In cucina con Paris, su Netflix in streaming da oggi

In cucina con Paris (Cooking with Paris) è la nuova serie tv con Paris Hilton in arrivo a partire da oggi 4 agosto 2021 su Netflix in streaming per tutti gli abbonati!

In cucina con Paris (Cooking with Paris) è la nuova serie tv con Paris Hilton in arrivo a partire da oggi 4 agosto 2021 su Netflix in streaming per tutti gli abbonati!

La sinossi ufficiale di In cucina con Paris riporta: Paris Hilton è la regina dei fornelli... o quasi! Di certo, sa come stravolgere un classico programma di cucina. Non è una chef professionista e non vuole neanche esserlo. Con l'aiuto di amici famosi, si muove tra nuovi ingredienti, inedite ricette e insoliti apparecchi da cucina. Traendo ispirazione dal suo video virale su YouTube, Paris è pronta a guidarti dalla spesa al negozio di alimentari fino alla tavola imbandita. E potrebbe perfino imparare a muoversi in cucina con disinvoltura!

Locandina di In cucina con Paris

Pochi giorni fa Paris Hilton è tornata sulle prime pagine per aver raccontato della sua gravidanza: infatti l'ereditiera aspetta il suo primo figlio dal fidanzato, Carter Reum. La coppia ha sempre dichiarato di desiderare una famiglia e a gennaio ha rivelato di essersi sottoposta ad una serie di trattamenti di riproduzione assistita. "Carter è l'uomo dei miei sogni. Sono sicura al cento per cento sia quello giusto e non vedo l'ora di inaugurare un nuovo capitolo delle nostre vite", aveva dichiarato la Hilton. "Passiamo le ore a programmare il futuro e a scegliere il nome dei nostri figli. Credo davvero che avere una famiglia e dei figli rappresenti il senso della vita."

In cucina con Paris è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto 2021, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.