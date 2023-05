In Cerca della Meraviglia: su MUBI la retrospettiva su Alice Rohrwacher

In Cerca della Meraviglia: i film di Alice Rohrwacher è la retrospettiva che, a partire da marzo 2023, MUBI dedica a una delle più importanti voci del cinema italiano contemporaneo, Alice Rohrwacher quest'anno in Concorso al Festival di Cannes per la terza volta.

La retrospettiva propone tutti i lungometraggi della regista, vincitrice del Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes per il suo film Le meraviglie e candidata al Premio Oscar per il cortometraggio Le Pupille. Ad arricchire questa retrospettiva anche il cortometraggio Omelia Contadina, realizzato in collaborazione con l'artista francese JR.

La chimera: un momento del film

Per l'occasione, l'artista Beatrice Alemagna ha reinterpretato l'immaginario magico di Alice Rohrwacher con alcune illustrazioni inedite di tarocchi ispirate ai suoi film. Disponibili in streaming anche Corpo celeste e Lazzaro felice. La regista è arrivata a Cannes 2023 con il suo La chimera, che nasce dai racconti che si fanno in Umbria, la terra che l'ha adottata, in cui si raccontano storie legate ai tombaroli. Ambientato negli anni '80, nel mondo clandestino dei "tombaroli", La chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O'Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.