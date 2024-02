In altre parole stasera su La7: I Santi Francesi e Gianrico Carofiglio ospiti del 24 febbraio

Massimo Gramellini torna con In Altre Parole su LA7: ecco gli ospiti e le anticipazioni di questa sera

In Altre Parole torna questo fine settimana su La7: Massimo Gramellini ed i suoi ospiti ci terranno compagnia sabato 24 febbraio dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 25 febbraio dalle 20:35 alle 21:15. Accanto al conduttore ci saranno le consuete presenze fisse che arricchiranno il rototalk del sabato sera e l'inserto culturale dell'ultimo giorno della settimana.

Anticipazioni di sabato 24 febbraio

Anche stasera il professor Roberto Vecchioni condurrà la sua lezione alla lavagna insieme a Massimo Gramellini, prendendo spunto da uno degli eventi che hanno caratterizzato questa settimana.

Il conduttore affronterà i principali temi della settimana insieme a Sigfrido Ranucci, che la domenica sera conduce Report, la trasmissione d'inchiesta di Rai 3, e autore del libro La scelta dove il giornalista racconta sé stesso e il suo lavoro.

E poi Gianrico Carofiglio nelle librerie con L'orizzonte della notte, un romanzo poderoso e commovente. Euridice Axen, attrice nel cast di Volare, qui la nostra recensione di Volare diretto da Margherita Buy.

Inoltre, i Santi Francesi, reduci da Sanremo 2024, che presenteranno il loro brano L'amore in bocca, e Thomas Schlesser, critico d'arte nelle librerie con Gli occhi di Monna Lisa.

Santi Francesi: Il testo e la spiegazione de L'amore in bocca, la loro canzone a Sanremo 2024

Le presenze fisse

Durante la serata, spazio al comico Saverio Raimondo, alla giornalista Alessandra Sardoni con la sua rubrica Che anno è? e al creator digitale Andrea Nuzzo.

Cecilia Sala, che come di consueto, con la sua finestra sul mondo affronterà un argomento di attualità, questa settimana si occupa della guerra in Ucraina.

Jacopo Veneziani è alla Reggia di Caserta per mostrare un nuovo passaggio segreto. Laura Bonasera sarà a Matera dove 150 bambini autistici non usufruiscono delle terapie previste dal sistema sanitario nazionale per mancanza di fondi della regione Basilicata.