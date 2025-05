In altre parole su La7: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 17 maggio 2025

Massimo Gramellini torna su La7 con In Altre Parole: con Roberto Vecchioni e tanti ospiti per riflettere sui fatti della settimana con cultura e ironia.

Questa sera, sabato 17 maggio 2025, alle ore 20.35 su La7, torna In Altre Parole, il programma di approfondimento condotto da Massimo Gramellini, che ogni settimana offre uno sguardo originale e stimolante sui principali fatti dell'attualità italiana e internazionale. Con il suo stile inconfondibile, il giornalista e scrittore accompagna il pubblico alla ricerca di nuove chiavi di lettura, affiancato dall'inseparabile Roberto Vecchioni, che veste i panni del "maestro delle parole".

L'apertura: memoria, politica e Beatles

La puntata di oggi si aprirà con un intenso confronto tra Gramellini, Vecchioni e Pier Luigi Bersani, tornato alla ribalta con il suo nuovo libro "Chiedimi chi erano i Beatles". L'opera è un viaggio tra memoria storica e impegno politico, nato dal dialogo con giovani attivisti durante un percorso attraverso l'Italia. Un'occasione per riflettere sulla sinistra di oggi e sul senso collettivo della politica, in un intreccio tra passato e presente che si preannuncia emozionante.

Gli ospiti della serata: cultura, teatro e attualità

A seguire, la trasmissione ospiterà un parterre ricco e variegato di voci autorevoli e originali:

Agnese Pini , direttrice del gruppo QN, che presenterà "La verità è un fuoco", una riflessione potente sul giornalismo e il valore della verità;

, direttrice del gruppo QN, che presenterà "La verità è un fuoco", una riflessione potente sul giornalismo e il valore della verità; Lella Costa , attrice amata dal pubblico per il suo impegno civile e il suo linguaggio teatrale sempre attuale;

, attrice amata dal pubblico per il suo impegno civile e il suo linguaggio teatrale sempre attuale; Massimo Polidoro , divulgatore scientifico e scrittore, con il suo ultimo libro "Una vita ben spesa";

, divulgatore scientifico e scrittore, con il suo ultimo libro "Una vita ben spesa"; Makkox , fumettista e commentatore acuto dell'attualità con il suo sguardo ironico e tagliente;

, fumettista e commentatore acuto dell'attualità con il suo sguardo ironico e tagliente; Valerio Aprea, attore e coautore con Francesco Piccolo del volume "Il (vero) problema di questo Paese", che unisce denuncia sociale e narrazione brillante.

Pier Luigi Bersani

Le rubriche: parole, arte e satira

Non mancheranno le rubriche che hanno reso In Altre Parole un appuntamento riconoscibile e amato:

La lezione del maestro Roberto Vecchioni, che analizzerà una parola chiave della settimana, restituendole profondità e significato.

Roberto Vecchioni, che analizzerà una parola chiave della settimana, restituendole profondità e significato. Giovanna Botteri , in collegamento dal Salone del Libro di Torino , racconterà il clima culturale della manifestazione editoriale più importante d'Italia.

, in collegamento dal , racconterà il clima culturale della manifestazione editoriale più importante d'Italia. Alessandra Sardoni offrirà il suo consueto punto politico, con uno sguardo chiaro sui temi istituzionali;

offrirà il suo consueto punto politico, con uno sguardo chiaro sui temi istituzionali; Saverio Raimondo proporrà la sua rubrica "In Altre Parolacce", una sintesi comica e caustica della settimana.

proporrà la sua rubrica "In Altre Parolacce", una sintesi comica e caustica della settimana. Jacopo Veneziani costruirà un originale racconto visivo ispirato alla recente espressione facciale di Giorgia Meloni durante l'incontro con il primo ministro greco, ripercorrendo le smorfie più curiose nella storia dell'arte.

costruirà un originale racconto visivo ispirato alla recente espressione facciale di Giorgia Meloni durante l'incontro con il primo ministro greco, ripercorrendo le smorfie più curiose nella storia dell'arte. Andrea Nuzzo, con "Le parole della rete", selezionerà i commenti social più significativi, divertenti o provocatori legati ai fatti più discussi degli ultimi giorni.

La "Buonanotte" di Gramellini

A concludere la serata sarà, come sempre, la "Buonanotte" di Massimo Gramellini: un momento intimo e riflessivo in cui il conduttore regala al pubblico un pensiero da portare con sé, tra suggestioni poetiche e osservazioni sul nostro tempo. Tra dialoghi profondi, ironia intelligente e spunti culturali, In Altre Parole continua a offrire un racconto alternativo dell'attualità, capace di coniugare informazione e pensiero critico. L'appuntamento è per questa sera, alle 20.35 su La7.