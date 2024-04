Trap: Josh Hartnett nel trailer del nuovo film di M. Night Shyamalan

Il 9 agosto arriverà nelle sale americane Trap, il nuovo film scritto e diretto da M. Night Shyamalan di cui è stato condiviso il trailer.

Il protagonista sarà l'attore Josh Hartnett che è stato scelto dal regista perché "disposto a lasciarsi completamente andare", come rivelato in occasione di un recente evento che si è svolto a Los Angeles, The Summer of Shyamalan.

Cosa racconterà il nuovo thriller

Trap racconterà la storia di un padre e della sua figlia adolescente che vanno a un concerto pop, dove scopriranno di essere al centro di un evento oscuro e sinistro.

Nel video si vede infatti quello che accade durante un live della cantante Lady Raven. Quando il padre interpretato da Josh Hartnett va in bagno, l'uomo scopre l'imponenente presenza della polizia e viene a sapere che stanno cercando di catturare un serial killer. In base al trailer si capisce tuttavia che è proprio il protagonista l'assassino che le autorità stanno cercando.

M. Night Shyamalan: la mistica del thriller

Le canzoni originali di Lady Raven sono state realizzate da Saleka Shyamalan e si possono ascoltare sul sito ufficiale dell'artista (www.ladyravenmusic.com).

Nel cast del lungometraggio targato Warner Bros ci sono anche Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills e Allison Pill.

Shyamalan ha anticipato che l'atmosfera sarà dark e al tempo stesso divertente, raccontando gli eventi da una prospettiva inaspettata.

Il regista ha inoltre spiegato che quando ha incontrato Josh ha avuto la sensazione che fosse la persona giusta al momento giusto, ed è stato poi fantastico collaborare con lui.