Impossibile da uccidere: trama e cast del film giallo in onda stasera su Rai2

Stasera su Rai2 alle 21:20 nuovo appuntamento del ciclo "Nel segno del giallo" con il film Impossibile da uccidere, proposto in prima visione assoluta. Trasmesso in Austria e Germania nel 2021, il TV movie è tratto da un romanzo tedesco del 2016, "Ein Schlag ins Gesicht" (Un pugno in faccia), scritto da Franz Dobler.

La trama

Simone Mankus è una diva del cinema e dello spettacolo che ha fatto carriera negli anni '60 e '70. Ha avuto due mariti, avventure di ogni tipo e un figlio, Jonas, a cui non ha mai detto chi sia suo padre. Proprio grazie al suo aiuto ora sta pianificando un grande rilancio. Purtroppo le luci della ribalta attirano anche un pericoloso stalker. Simone decide così di affidarsi a Robert Fallner, un ex poliziotto che viene assunto come sua guardia del corpo. Robert sospetta che gli indizi per scovare lo stalker siano contenuti nel passato della donna, ma collaborare con lei sembra impossibile: Simone vive nei suoi ricordi e nei successi passati, è lunatica e alza troppo il gomito. Soprattutto, non vuole ricordare i suoi innumerevoli amanti, l'ultimo dei quali, Jimmy Lanz, un uomo violento, potrebbe essere proprio con lo stalker che Fallner sta cercando.

Il cast

Iris Berben interpreta la protagonista Simone Mankus, Murathan Muslu (già visto nella seconda stagione di Sissi e in Barbari) è l'ex poliziotto Robert Fallner. Barnaby Metschurat è il figlio di Simone, Jonas Mankus, Johannes Zeiler è Hans Fallner, fratellastro e datore di lavoro di Robert, Philipp Hochmair è il violento Jimmy Lanz. Infine: Julischka Eichel è Jacqueline, Catherine Nesytova è Natasha e Jacques Breuer è Walter Maurer.