Olimpiadi 2026: Amos (curling) e Guignard-Fabbri (free dance) oggi in diretta TV e streaming

Serata importante per i colori azzurri: il curling maschile e la free dance di Guignard/Fabbri accendono Milano-Cortina 2026. Tutti gli orari e le informazioni su come vedere le gare in tv e streaming.

Giornata azzurra alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con due appuntamenti molto attesi: il torneo di curling maschile, dove sarà impegnato anche Amos Mosaner, vincitore ieri del bronzo nel doppio misto, e il pattinaggio di figura con la free dance di Charlene Guignard e Marco Fabbri. Ecco come seguirli in chiaro e in streaming.

Pattinaggio di Figura: Guignard/Fabbri per il Sogno Olimpico

La serata si accende al Mediolanum Forum (Milano) con la Free Dance. Dopo la Rhythm Dance, i nostri Charlène Guignard e Marco Fabbri scendono in pista per difendere i colori azzurri e puntare a una medaglia storica.

Orario: La gara inizia alle 19:30 .

La gara inizia alle . Curiosità: La coppia azzurra è nota per la precisione tecnica e l'eleganza. In questa finale si decideranno le medaglie olimpiche della danza su ghiaccio. Charlène Guignard e Marco Fabbri, quinti dopo la prima parte di gara sono attesi a un free dance d'attacco per puntare al podio.

Marco Fabbri e Charlene Guignard

Curling Maschile: Torna Amos Mosaner!

Dopo aver appena conquistato una strepitosa medaglia di bronzo nel doppio misto (ieri, con Stefania Constantini), Amos Mosaner non riposa affatto. Inizia oggi il round robin del torneo maschile, dove l'Italia guidata da Joel Retornaz punta a confermarsi tra le superpotenze mondiali.

Match: Italia vs Svezia (una sfida durissima contro i campioni svedesi).

(una sfida durissima contro i campioni svedesi). Orario: Inizio sessione alle 19:05 .

Inizio sessione alle . Team ITA: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Alberto Pimpini.

Dove vederli in TV e Streaming

Ecco la mappa per non perdere neanche un secondo di azione dei nostri atleti in gara:

La copertura Rai degli eventi in chiaro e streaming (Gratis)

Rai 2: Sarà la rete olimpica. Il pattinaggio di figura dovrebbe avere una copertura importante dalle 21:00 (ma ci apettiamo collegamenti già dalle 19:30).

Sarà la rete olimpica. Il pattinaggio di figura dovrebbe avere una copertura importante dalle (ma ci apettiamo collegamenti già dalle 19:30). RaiSport HD: Curling maschile: Svezia - Italia a partire dalle 19:05

Curling maschile: a partire dalle 19:05 Streaming: RaiPlay (gratis su app e sito).

Per gli Abbonati (Copertura Totale)

Se vuoi vedere ogni singolo sasso lanciato o ogni passo di danza senza interruzioni pubblicitarie o TG: