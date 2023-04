Immaginaria 2023, arriva a Roma l'International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women

Si svolgerà a Roma dal 20 al 23 aprile 2023, al Nuovo cinema Aquila, la XVIII edizione di Immaginaria, International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women.

Si svolgerà a Roma dal 20 al 23 aprile 2023, al Nuovo cinema Aquila, la XVIII edizione di Immaginaria, ovvero l'International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women, manifestazione internazionale di cinema indipendente dedicata al cinema delle donne, con particolare attenzione alla cinematografia a tematica lesbica e femminista.

Sarà una kermesse piena di eventi, spettacoli, presentazione di libri e soprattutto cinema! Fondato a Bologna nel 1993 dall'Associazione Culturale Visibilia APS, il festival Immaginaria è sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, e si avvale dei contributi di Trust Nel Nome della Donna, MIX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, GEP_ Gender Equality Plan Università della Tuscia e dei patrocini di UNAR, CGIL, e Comune di Roma.

Il festival è gemellato con il Women Makes Waves Film Festival di Taiwan ed è parte del Coordinamento dei Festival Italiani di Cinema Lgbtq. La diciottesima edizione si aprirà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 con una serata di Stand Up Comedy, durante la quale si esibiranno varie artiste emergenti. All'inaugurazione di venerdì 21 aprile alle ore 20.00 saranno insieme a noi la nostra testimonial Ema Stokholma e le prestigiose giurate, esperte di cinema, registe, attrici e musiciste, appartenenti alle quattro giurie del festival (Miglior Lungometraggio: Cinzia Th. Torrini, Federica Fabbiani, Tiziana Triana; Migliore Colonna Sonora dei Lungometraggi: Chiara Civello, Maria Francesca Agresta, Nicoletta Conti; Miglior Documentario: Giuliana Misserville, Susy Laude, Francesca Valtorta; Miglior Cortometraggio: Carmen Pignataro, Anna Ammirati, Eugenia Costantini, Angelica Giusto) che proclameranno i titoli vincitori nella cerimonia di chiusura del festival domenica 23.

La serata del venerdì proseguirà con la proiezione di un lungometraggio alle 21.00. Durante le giornate di sabato 22 e domenica 23 si susseguiranno le proiezioni dei 35 titoli in programma al Nuovo Cinema Aquila, ovvero 6 fiction, 11 documentari e 18 cortometraggi provenienti da Australia, Belgio, Bulgaria, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Kazakistan, Nigeria, Spagna, Stati Uniti, Svizzera. Al termine del festival, nella cerimonia di chiusura che si svolgerà domenica 23 aprile alle ore 18.00, saranno proclamati la Migliore Fiction, la Migliore Colonna Sonora fra i lungometraggi di fiction, il Migliore Documentario e il Migliore Cortometraggio da parte delle quattro giurie.

Durante il Festival saranno presentati i romanzi Orchidee di Roberta Calandra (Milano, Porto Seguro Editore 2022), introdotto da Elena Rossi, con letture di Lucia Rossi e Valentina Ghetti, e Stop Movie. L'ingrato compito di vivere al passato (Venezia, Cicero Editore 2009) e Odissea. Cronache di incoscienza e di vita estrema (Venezia, Cicero Editore 2014) di Cristina Zanetti, che converserà con Federica Fabbiani e Georgia Garofalo. La XVIII edizione di Immaginaria è identificata dal claim STAY TOGETHER, leitmotiv ripreso nella sigla musicale originale composta per Immaginaria 2023, un invito a restare insieme come unica forma possibile di sopravvivenza e resistenza della nostra comunità. Per accedere al Festival si richiedere la tessera 2023 dell'Associazione Culturale Visibilia APS che dà diritto ad assistere a tutte le proiezioni e ai dibattiti in programma.