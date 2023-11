Ilary Blasi in lacrime nel trailer di Unica, il doc in arrivo su Netflix: 'Ho sposato Totti per amore'

Nel trailer di Unica, il docufilm Netflix in uscita il 24 novembre, le lacrime e il dolore di Ilary Blasi per la fine della storia d'amore, durata 20 anni, con Francesco Totti.

Una premessa a tutto, fin dal trailer di Unica, il doc in arrivo su Netflix tra poche ore, Ilary Blasi sente il bisogno di farla: "Ho sposato Francesco Totti per amore e non per soldi". Poi, nel corso di 20 anni, è arrivato di tutto - tre figli, una carriera televisiva, un impero economico, svariati amanti da tutte e due le parti, si dice -, ma questo è un racconto che comincia riavvolgendo il nastro.

Il trailer di Unica

Sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato detto quasi tutto, e il suo contrario. Venerdì 24 novembre, però, arriverà su Netflix una delle sole due versioni che contino qualcosa in questa storia. A fornirla sarà lei, la bionda Ilary, ex modella, ex letterina di Passaparola, ex conduttrice dell'Isola dei famosi (a meno di colpi di scena), da poco anche ex signora Totti.

I due minuti diffusi dalla piattaforma svelano assai poco rispetto a quello che si vedrà (le anticipazioni annunciano gustosi racconti, tra rolex e borse Gucci) ma lasciano intravedere una Ilary Blasi assai diversa dalla conduttrice scanzonata e irriverente a cui il pubblico è abituato. Non soltanto quando, in lacrime, rivive la propria incredulità davanti allo scoop che all'epoca fu di Dagospia ("Non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per vent'anni, metà della mia vita, fosse riuscito a fare una cosa del genere"). Emblematica è la scelta di aver voluto accanto a sè le sorelle Silvia e Melory, da sempre suoi punti di riferimento, qui testimoni di una favola che ha ormai scritto il suo amaro finale.