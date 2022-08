Ilary Blasi e Francesco Totti, interviene Ilaria D’Amico: “lei era il suo punto d’equilibrio”

Per Ilaria D'Amico, Ilary Blasi rappresentava un punto d'equilibrio per Francesco Totti: anche la conduttrice è intervenuta sulla fine della relazione più chiacchierata dell'estate.

Ilary Blasi in questi anni ha rappresentato il punto d'equilibrio per Francesco Totti: questo è quello che pensa Ilaria D'Amico che ne ha parlato al settimanale F. Con il magazine, la conduttrice ha anticipato qualcosa della sua nuova avventura televisiva, la prossima stagione la D'Amico sarà alla guida di un nuovo programma su Rai2.

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sicuramente l'argomento più chiacchierato dell'estate. Non solo sotto agli ombrelloni, ma anche nelle interviste che coinvolgono altri Vip o personaggi dell'ambiente, come Ilaria D'Amico, che conosce bene non solo il mondo dello spettacolo ma anche quello del calcio. La conduttrice ha presentato per anni programmi sportivi su Sky e, inoltre, è legata a Gianluigi Buffon, ex portiere della nazionale italiana di calcio.

Dopo aver premesso che "nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura", Ilaria D'Amico spiega il suo pensiero sui due ex "credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio". Francesco Totti conosce bene l'attuale compagno della D'Amico, infatti "lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene: non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell'Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità".

Ma il magazine F, ovviamente, non si è lasciato sfuggire l'occasione per chiedere a Ilaria D'Amico qualcosa sul suo nuovo programma "Farò un programma di politica ma vogliamo raccontare anche i fatti della settimana attraverso vari linguaggi: monologhi, interviste e talk". Gigi Buffon, dopo aver saputo della proposta lavorativa avuta da sua moglie, le ha detto "Ti vedo riaccesa, vai, è la cosa giusta", ha riferito Ilaria aggiungendo "Ma so che per lui questi anni sono stati belli, più facili. Sapere che ci sono, riuscire a vivere un po' di quotidianità. Per noi è quasi impossibile quando lavoriamo entrambi".

A proposito di coppie in crisi, anche Ilaria D'Amico e Buffon erano finiti nella lista delle persone sull'olrlo della rottura, la conduttrice ha chiesto al suo compagno di smentire i rumors "Gli ho detto: 'Tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero' - aggiungendo - Eravamo sempre insieme, con i paparazzi spesso sotto casa a Parma e a Milano, ma quelle foto non uscivano mai. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto in cui ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata".