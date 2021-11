Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart in attesa del terzo figlio

Buone notizie per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: l'attrice è in attesa del terzo figlio, come ha rivelato attraverso una foto su Instagram dopo essere stata intervistata dal settimanale 'F' che le ha dedicato anche la copertina.

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart si sono conosciuti poco più di 10 anni fa a casa di Caterina Balivo, anzi nel suo sgabuzzino, come ha sempre raccontato Ilaria: "in realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c'era Kim con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino. L'ho guardato e ho detto "Ah! Mi unisco". Non ci siamo più alzati". Il loro primogenito, Ettore, è nato nel novembre dello stesso anno, i due si sono sposati il 2 marzo del 2019 al santuario francescano di Fonte Colombo a Rieti, tra gli invitati non poteva mancare, ovviamente, Caterina Balivo.

Oggi Ilaria Spada ha annunciato che la famiglia si allarga perché sta per arrivare il terzo bambino. L'attrice ha pubblicato su Instagram una foto della copertina del prossimo numero di 'F', nella quale si scorge già chiaramente il pancione, nella caption si legge: "Condivido con voi un po' di novità di lavoro .... e non solo ....come è deducibile dall'immagine in copertina ...un indizio: quel gonfiore non è colite ! Tanta tanta gioia !!!!!!".

Dopo il primogenito Ettore e il secondo figlio Ian, nato nel 2019, Ilaria ha scoperto che la sua grande paura, quella di non essere brava con i bambini, era infondata. La decisione di diventare madre è arrivata dopo la nascita del nipote, quando è diventata zia l'attrice ha capito che non solo non aveva paura dei bambini ma che provava per lor un amore sconosciuto: "adoro la famiglia numerosa, le feste, i compleanni, il figlio può arrivare solo quando ti senti piena d'amore", ha detto al settimanale.