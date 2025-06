Il Volo – Viaggio nel Tempo, il gran finale stasera su Canale 5: le anticipazioni e gli ospiti

Si chiude in bellezza il Viaggio nel Tempo de Il Volo - Tutti per Uno, lo show musicale che ha incantato il pubblico di Canale 5 anche in questa terza edizione. Stasera, lunedì 2 giugno 2025, va in onda in prima serata l'ultima delle tre puntate registrate nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova.

Dopo Antonella Clerici e Lorella Cuccarini, a condurre la serata, al fianco dei tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sarà la brillante e amatissima Vanessa Incontrada, che con la sua energia guiderà il pubblico tra esibizioni, racconti ed emozioni.

La scaletta e gli ospiti

Il format, ormai consolidato e vincente, propone anche in questo ultimo appuntamento un mix perfetto di performance soliste, duetti e momenti corali. Il trio si esibirà nei suoi brani più celebri, accompagnato da una grande orchestra e da reinterpretazioni di classici italiani e internazionali. Un percorso musicale che attraversa le epoche, risvegliando ricordi e suggestioni, con la voce de Il Volo come filo conduttore. E a rendere ancor più indimenticabile questa serata sarà la presenza di ospiti d'eccezione.

Vanessa Incontrada

Giorgia

Alessandra Amoroso

Arisa

The Kolors

Brunori Sas

Clara

Mario Biondi

E non mancheranno incursioni artistiche tra musica e recitazione con Giuseppe Fiorello, oltre ai virtuosismi strumentali del violinista Gennaro Desiderio e del flautista Andrea Griminelli.

Dove vedere Il Volo - Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo

L'ultimo appuntamento con lo show è questa sera, lunedì 2 giugno 2025, alle ore 21:30 su Canale 5, e in contemporanea anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. La prima puntata dello show è stata vista da 2.683.000 spettatori con uno share del 21.4%. La seconda ha registrato un notevole calo, incollando davanti al televisore 2.170.000 spettatori con uno share del 16.6%.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Piero Barone e Ignazio Boschetto in "Tu ca nun chiagne"