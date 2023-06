Il Volo – Tutti per Uno stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni della seconda puntata

Stasera su Canale 5 va in onda Il Volo - Tutti per Uno, il secondo ed ultimo appuntamento: ospiti e anticipazioni

Stasera, 3 giugno, su Canale 5 andrà in onda in prima serata Il Volo - Tutti per Uno, seconda ed ultima puntata dello special dedicato al trio musicale composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il progetto vede la partecipazione di Federica Panicucci ed ospiti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo.

Lo show va in onda dall'Arena di Verona ed è stato diviso in due parti; la prima è stata trasmessa lo scorso 27 maggio. Tra gli ospiti che calcheranno il prestigioso palco, ci sono artisti come Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello, come annunciato nel video caricato su Mediaset Infinity.

Il Volo è salito alla ribalta nel 2009 dopo aver partecipato e vinto la competizione musicale italiana Ti lascio una canzone. Fino ad oggi, il trio ha pubblicato sette album in studio, l'ultimo dei quali, intitolato 'Il Volo Sings Morricone', è uscito nel 2021.

Nel 2015, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno trionfato al Festival di Sanremo con il brano 'Grande amore'. Questo successo ha portato Il Volo a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2015, tenutosi a Vienna. Hanno ottenuto un meritato terzo posto e hanno anche conquistato il Marcel Bezençon Press Award, il prestigioso premio della critica assegnato dai giornalisti accreditati alla manifestazione.

I concerti in onda su Canale 5 sono prodotti da Friends&Partners, la regia è affidata a Luigi Antonini.