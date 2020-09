Il Volo e la camera d'albergo distrutta e sporca di feci: ecco cosa successe davvero

Il Volo ha davvero distrutto e imbrattato di feci una stanza d'albergo?. Ecco cosa successe davvero quella sera a Losanna quando una clamorosa fake news rischiò di rovinare per sempre la reputazione dei tre tenorini.

Il Volo: Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble

Era il 29 settembre del 2015 quando i giornali ed i siti internet riportarono una clamorosa notizia da Losanna: I ragazzi de Il Volo avevano vandalizzato una stanza d'albergo prima di andarsene. Dalla descrizione fatta dagli albergatori sembrava che una band degli anni '60 come i Who o i Led Zeppelin si fosse impossessata improvvisamente dei tre ragazzi italiani. I media Svizzeri sostenevano che il Trio avesse abbandonato l'albergo a causa della moquette con cui erano tappezzati i pavimenti nelle stanze dell'Hotel Garni du Lac di Locarno. Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble prima di andare via avevano sparpagliato biancheria ed altri oggetti nella stanza e sui materassi. In un'intervista rilasciata a Liberatv i gestori dell'albergo dissero: "Quando le addette alla pulizia sono entrate si sono trovate la camere sottosopra. Non solo: nei bagni c'era orina sparsa fuori dai vasi e in una camera i muri erano stati imbrattati di feci".

Appena la notizia si diffuse i ragazzi de Il Volo divennero subito il bersaglio di numerose critiche, ma poche ore dopo venne a galla la verità. FQ Magazine intervistò telefonicamente l'ufficio stampa de Il Volo, Danilo Ciotti che disse: "uno dei ragazzi è allergico alla moquette. Sapendo che l'allergia può influire creando danno a livello lavorativo abbiamo preferito cambiare hotel. Probabilmente i gestori si sono sentiti offesi". Danilo Ciotti aggiunse "Le cose vanno provate, mi giunge voce che la radio ticinese che ha diffuso la notizia ha chiesto scusa per essere stata vittima di una bufala. Abbiamo informato il legale de Il Volo e chiunque pubblicherà notizie non provate ne dovrà rispondere". Gianluca Ginoble rispondendo a Selvaggia Lucarelli su Twitter smentì tutto: "Questa notizia non risponde a verità. Abbiamo già dato mandato al nostro legale! Roba da pazzi! C'è troppa cattiveria in giro".

Il 30 settembre nel corso del programma Pomeriggio 5 in un confronto telefonico con l'Ufficio stampa de Il Volo, il direttore dell'Hotel Du Lac di Locarno smentì le accuse nei confronti dei tre artisti. In una dichiarazione rilasciata all'Ansa il press agent del gruppo italiano dichiarò: "Nel corso del collegamento televisivo da Locarno il direttore ha dichiarato di non essere a conoscenza di chi possa avere diffuso la falsa notizia e che l'episodio a lui riportato dal personale delle pulizie, non verificato da lui personalmente ne' tanto meno dalla stampa, ne' documentato da immagini, è stato ridimensionato a un paio di letti sfatti per rifare i bagagli e qualche depliant caduto dalla scrivania di una delle stanze occupate dai tre artisti".

Qualche tempo dopo Gianluca Ginoble intervistato da Panorama raccontò la verità su quella serata: "Tutto falso. L'unica ragione per cui ce ne siamo andati prima del tempo da quell'hotel è stata che Piero, allergico alla polvere della moquette, non riusciva a respirare bene. Nessuna devastazione, nessun danno. Mi dispiace per i fan più giovani che ci sono rimasti male nelle leggere quelle cose. Schifezze del genere non la fanno nemmeno gli animali. Non capisco come qualcuno abbia pensato di attribuirle a noi".