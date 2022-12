Il Volo – Natale a Gerusalemme stasera su Canale 5: le anticipazioni

Stasera 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5,alle 21.20, appuntamento con Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibiranno sul palco situato alle porte di Gerusalemme, sotto la Torre di Davide. Per l'occasione il trio sarà accompagnato dall'Orchestra Filarmonica della Franciacorta.

Il concerto sarà anche disponibile in live streaming su Mediaset Infinity.

Il Volo, salito alla ribalta con la vittoria di Sanremo nel 2015, è ormai una solida realtà del panorama musicale nazionale e internazionale. Canale 5 ha affidato al gruppo, formato da due tenori e un baritono, l'emozionante evento della Vigilia di Natale che si terrà nella suggestiva atmosfera della Terra Santa.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, durante la serata, alterneranno brani del loro repertorio, ai brani della tradizione natalizia. Tra questi, anche la cover del celebre brano "Happy Xmas (War is over)" di John Lennon e Yoko Ono, ultimo regalo del trio ai fan. La sclaetta, comunque, rimane top secret.

Il Volo nel 2013 pubblicò Buon Natale - The Christmas Album, in cui rivisitava molti brani tra cui Bianco Natale, Astro del Ciel, Ave Maria e O Holy Night, alcuni dei quali potrebbero essere riproposti stasera, nella versione internazionale.