Il Vescovo di Noto ai bambini: "Babbo Natale non esiste!"

Il Vescovo di Noto, conosciuto per essere solito cantare brani pop al fine di trasmettere ai giovani il messaggio cristiano, ha detto davanti a molti bambini che Babbo Natale non esiste.

Il Vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianò, al termine del festival delle "Arti Effimere", che ha richiamato nella cittadina siciliana moltissime persone e ragazzi di tutte le età, ha dichiarato che Babbo Natale non esiste e che il suo vestito rosso è stato scelto dalla Coca Cola, suscitando sgomento tra i presenti.

"No, Babbo Natale non esiste. Anzi, aggiungo che il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari e ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani", ha detto monsignor Staglianò dopo la rievocazione dell'arrivo di San Nicola.

Le parole del Vescovo ha lasciato a bocca aperta i presenti, principalmente perchè nel pubblico era presenti tantissimi bambini, che in seguito si sono riversati sui social innescando una serie di polemiche. A questo proposito Monsignor Antonio Staglianò ha dichiarato: "Ho detto che Babbo Natale non è una persona storica come San Nicola da cui è stato tratto il personaggio immaginario. Ho spronato i più giovani ad avere di Babbo Natale un'idea più incarnata per poter vivere meglio l'attesa e soprattutto lo scambio dei doni. Se Babbo Natale è San Nicola, i bambini dovrebbero aprirsi a un sentimento di vicendevole aiuto, alla solidarietà dei doni verso i bimbi più poveri."

"In questi giorni", ha spiegato don Alessandro Paolino, Responsabile per le Comunicazioni sociali, "è sorta una polemica perché il vescovo di Noto avrebbe detto a un gruppo di bambini che Babbo Natale non esiste. Esprimo anzitutto, a nome del vescovo, il dispiacere per questa dichiarazione che ha generato delusione nei piu' piccoli, volendo precisare che le intenzioni di monsignor Staglianoò erano ben altre, quelle cioè di riflettere con maggiore consapevolezza sul senso del Natale e delle belle tradizioni che lo accompagnano."