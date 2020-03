Il Trono di Spade: Kristofer Hivju, interprete di Tormund, è positivo al Coronavirus

Kristofer Hivju, amato interprete di Tormund nella serie Il Trono di Spade, ha comunicato di essere risultato positivo al test per il Coronavirus.

La star del piccolo schermo ha condiviso un post su Instagram, cogliendo l'occasione per dare alcuni consigli ai suoi follower.

L'attore ha scritto: "Saluti dalla Norvegia! Mi dispiace dirvi che, oggi, sono risultato positivo al test per il COVID-19, il Coronavirus. Io e la mia famiglia ci stiamo auto-isolando a casa per tutto il tempo necessario".

Kristofer Hivju ha quindi proseguito: "Siamo in buona salute, ho solo dei lievi sintomi simili a un'influenza. Ci sono persone a più alto rischio per chi questo virus potrebbe risultare come una diagnosi devastante, quindi vi invito tutti a essere estremamente prudenti: lavatevi le mani, mantenete una distanza di 1.5 metri dagli altri, andate in quarantena, fate semplicemente qualsiasi cosa per poter arrestare la diffusione del virus".

L'interprete di Tormund in Il trono di spade ha quindi sottolineato: "Insieme possiamo combattere questo virus ed evitare una crisi nei nostri ospedali. Per favore prendetevi cura uno dell'altro, mantenete la distanza e state in salute! Per favore seguite le indicazioni delle autorità della vostra nazione e le regole per rimanere al sicuro e proteggere non solo voi stessi, ma l'intera comunità e specialmente coloro che sono a rischio come gli anziani e chi aveva delle malattie pre-esistenti".