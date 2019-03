Il Talismano: Mike Barker regista del film tratto dal romanzo di Stephen King

Il Talismano, il romanzo scritto da Stephen King, diventerà un film e a occuparsi della regia del progetto sarà Mike Barker, già dietro la macchina da presa di alcuni episodi della serie The Handmaid's Tale, il successo targato Hulu tratto dal libro di Margaret Atwood.

Tra le pagine si racconta la storia di Jack Sawyer, un ragazzino che possiede un potente talismano che potrebbe salvare la vita di sua madre. Il giovane deve inoltre fuggire dagli abitanti di un universo parallelo magico che hanno scoperto come poter viaggiare attraverso i vari mondi.

Il protagonista è stato poi al centro di un romanzo sequel in cui Jack, ormai adulto, era un detective della sezione omicidi in pensione e doveva occuparsi delle indagini riguardanti una serie di omicidi avvenuti in una cittadina del Wisconsin.

L'adattamento per il grande schermo del romanzo Il Talismano sarà prodotto da Frank Marshall per conto di The Kennedy/Marshall Company e Amblin Partners.

La sceneggiatura dovrebbe essere invece scritta da Chris Sparling, già autore di Buried.

I romanzi di Stephen King continuano quindi ad attirare l'attenzione dei produttori cinematografici e televisivi: nei prossimi mesi arriveranno nelle sale Pet Sematary e il secondo capitolo di It, mentre sul piccolo schermo dovrebbe debuttare la serie tratta dalla saga de La Torre Nera.