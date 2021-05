Il sole è anche una stella: stasera su Rai2 in 1^ visione il film con Charles Melton e Yara Shahidi

Stasera su Rai2 alle 21:20, in prima visione in chiaro, va in onda Il sole è anche una stella, dramma sentimentale con le star di Riverdale e Black-ish Charles Melton e Yara Shahidi.

Stasera su Rai2 alle 21:20, in prima visione tv, arriva Il sole è anche una stella, il film del 2019 diretto da Ry Russo-Young e scritto da Tracy Oliver, con protagonisti le star di Riverdale, Charles Melton, e Black-ish, Yara Shahidi.

Il sole è anche una stella: una scena con Yara Shahidi, Charles Melton

Daniel Bae (Charles Melton), romantico universitario, e Natasha Kingsley (Yara Shahidi), pragmatica ragazza di origini giamaicane, si conoscono - e si innamorano - in una notte magica tra il fervore e il turbinio di New York.

Tra i due sconosciuti, che forse non si sarebbero mai incontrati se il destino non ci avesse messo lo zampino, scatta immediatamente la scintilla. Ma basterà il destino per far sì che il loro amore possa crescere? A poche ore da quello che sembra essere il suo ultimo giorno negli Stati Uniti, Natasha lotta tenacemente contro l'espulsione della sua famiglia. Daniel cerca di convincerla che il loro destino sia quello di stare insieme per sempre...

Basato sull'omonimo romanzo per ragazzi di Nicola Yoon, Il sole è anche una stella è stato un completo fallimento al botteghino, portando a casa solo 6 milioni di dollari, a fronte di un budget di 9.