Il Signore del Disordine: la trama e il cast del film horror in onda stasera su Rai 4

La scomparsa della giovane figlia della nuova ministra di culto della città e la disperata ricerca per trovarla sono al centro del film in onda stasera su Rai 4 in prima visione assoluta.

Nella tranquilla serenità della campagna britannica, un oscuro mistero ha gettato un'ombra inquietante sulla pacifica comunità di Taverley. Il film Il Signore del Disordine, diretto dal regista William Brent Bell e portato sullo schermo con una tensione avvincente, si prepara a svelare i suoi segreti stasera 26 giugno in prima visione assoluta su Rai 4 alle 21:20.

La trama de Il Signore del Disordine

Durante la tradizionale Festa del Raccolto nel pittoresco paesino di Taverley, situato tra le verdi colline della campagna britannica, un evento tragico ha scosso la comunità idilliaca. Grace, la figlia della nuova ministro del culto Rebecca, è misteriosamente scomparsa, gettando l'intera città nel panico e nel dolore.

La sua sparizione ha portato un'ondata di angoscia tra gli abitanti, che hanno risposto con una mobilitazione senza precedenti per ritrovarla. Oltre alla polizia locale, tutti, dal più anziano al più giovane, si sono uniti alla ricerca disperata della bambina sperando di riportarla a casa sana e salva.

Nella foto una scena del film in onda stasera su Rai 4

Ma il tempo passa e le speranze si sgretolano rapidamente. Le ricerche sembrano non portare alcun frutto fino a quando una testimonianza scuote la comunità. Qualcuno sostiene di aver visto Grace in compagnia di una figura misteriosa e inquietante, descritta come una creatura che evoca racconti del folklore inglese antico, un essere che non appartiene al mondo degli uomini. Mentre le indagini si intensificano, emergono segreti sepolti e tensioni latenti nella comunità vengono alla luce, alimentando sospetti e paure.

Il cast del film in onda su Rai 4 stasera 26 giugno

Il regista William Brent Bell, noto per le sue opere nel genere dell'orrore e del thriller psicologico, porta la sua esperienza nel raccontare storie avvolte nel mistero e nel soprannaturale, aiutato dalla sceneggiatura scritta da Tom de Ville. Il cast è guidato dalla presenza di Ralph Ineson, che abbiamo visto in azione in film come The Witch e Omen - L'origine del presagio, nonché prossimo interprete del villain Galactus nel reboot dei Fantastici Quattro.

Tra i protagonisti di Lord of Misrule, questo il titolo originale del film troviamo Tuppence Middleton nei panni della ministra Rebecca Holland. La piccola Grace è interpretata da Evie Templeton. Al loro fianco ci sono Matt Stokoe (Henry Holland) e David Langham che interpreta l'ispettore detective Hythe.