Il Signore degli Anelli: Viggo Mortensen svela sua scena preferita tra quelle tagliate

Senza dubbio, Il Signore degli Anelli ha donato l'immortalità a Viggo Mortensen. In una recente intervista ad NME, l'attore ha rivelato quale sia la sua scena preferita tra quelle escluse dal montaggio finale. Sono trascorsi ormai circa vent'anni da quando La Compagnia dell'Anello ha fatto il suo debutto nei cinema di tutto il mondo. La trilogia diretta da Peter Jackson ha avuto un impatto notevole a livello globale ed ha dato vita all'ultimo blockbuster - Il Ritorno del Re - a fare incetta di Premi Oscar. Ne Il Signore degli Anelli, Viggo Mortensen ha interpretato Aragorn, personaggio su cui la narrazione concentra gran parte della sua attenzione.

Gli innamorati a Rivendell

Secondo Viggo Mortensen, una scena relativa al rapporto sentimentale tra lui e Arwen - interpretata da Liv Tyler - avrebbe meritato l'inserimento nel montaggio finale della trilogia. Come riportato da Comic Book, l'attore ha dichiarato: "C'è una scena che abbiamo girato come fosse una sorta di flashback memoriale. La sequenza è ambientata in occasione del primo incontra tra Aragorn e Arwen. Io sembravo più giovane, ero sbarbato e vestito come un elfo. I due personaggi camminavano in mezzo a un elegante prato pieno di fiori. In effetti, era una sequenza bellissima ma non aveva alcuna importanza ai fini narrativi. Sebbene non sia mai stata inglobata nemmeno nella versione estesa, girarla è stato davvero soddisfacente".

L'edizione estesa della trilogia rivela dettagli in più sul rapporto tra Arwen ed Aragorn ma nessuna scena ha lo stesso aspetto di quella descritta da Viggo Mortensen. Magari Peter Jackson ha un hard-disk pieno zeppo di scene escluse dal montaggio finale e, un giorno, potrebbe apportare qualche cambiamento alla versione definitiva della sua trilogia, chissà. Per il momento, non possiamo fare altro che attendere con ansia la versione seriale prodotta dagli Amazon Studios e apprestarci a festeggiare il ventennale de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello. Siete pronti a catapultarvi nuovamente nella Terra di Mezzo?