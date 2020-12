Il Signore degli Anelli: la serie Amazon ufficializza 20 nuovi membri del cast

L'adattamento seriale de Il Signore degli Anelli dimostra quanto Amazon Studios si stia dando da fare sul versante dei contenuti originali. Oggi, il colosso mondiale ha comunicato i nomi di ulteriori venti attori che entrano a far parte del cast della trasposizione del celeberrimo romanzo di J.R.R. Tolkien. La lavorazione è stata interrotta lo scorso settembre a causa del dilagare dell'emergenza sanitaria ma, al momento, le riprese sono in corso in Nuova Zelanda. Nessuna informazione, però, è stata data sui ruoli interpretati dai singoli attori.

Come riportato da Deadline, i nuovi membri del cast che prenderanno parte alla produzione della serie Amazon Studios tratta da Il Signore degli Anelli portano i nomi di Lenny Henry, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson, Simon Merrells, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Geoff Morrell, Alex Tarrant, Leon Wadham e Sara Zwangobani. Tra questi, Blackburn, Chapman, Crum, Cunliffe, Tait, Tarrant e Wadham sono attori locali provenienti dalla Nuova Zelanda. Gli altri interpreti, invece, vengono da Inghilterra, Sri Lanka, Australia e Stati Uniti.

I produttori esecutivi e showrunners J.D. Payne e Patrick McKay hanno commentato la notizia in questo modo: "Il mondo a cui Tolkien ha dato vita è epico, variegato e connesso ai sentimenti. Questi straordinari attori rappresentano il compimento di anni e anni di ricerche in tutto il mondo con l'obiettivo di coinvolgere artisti brillanti e unici. Il cast internazionale de Il Signore degli Anelli non è soltanto un gruppo ma una famiglia. Per questo motivo, siamo lieti di accogliere tutti nella Terra di Mezzo".

Lo scorso gennaio, Amazon Studios aveva già annunciato altri quindici nomi coinvolti nel progetto: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyore Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman.

Ambientato nella Terra di Mezzo, l'adattamento seguirà linee narrative precedenti a quanto raccontato ne La Compagnia dell'Anello. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione e i suoi primi due episodi saranno diretti da J.A. Bayona, che si occuperà anche della produzione esecutiva. Adesso, diamo un'occhiata alle biografie di alcuni dei nuovi membri del cast. Cynthia Addai-Robinson ha recitato in Power, distribuita da STARZ, e in The Accountant a fianco di Ben Affleck; Maxim Baldry è noto per Years and Years, acclamato progetto BBC ed HBO, per Last Christmas e per Mr. Bean's Holiday; Trystan Gravelle ha recitato in The Terror e in Beast; Sir Lenny Henry è uno dei più noti commediografi e filantropi inglesi, vincitore di innumerevoli premi; Peter Mullan, invece, ha recitato in My Name is Joe (per cui ha vinto la Palma d'Oro come Miglior Attore), Tyrannosaur, Trainspotting, Miss Julie, The Vanishing, Ozark, Westworld e Cursed; Augustus Prew ha preso parte all'antologia del terrore Into the Dark, prodotta da Blumhouse, a Kick-Ass 2 e a Morning Show; Peter Tait è apparso ne Il Ritorno del Re; Benjamin Walker, infine, è noto per aver interpretato la stagione finale di Jessica Jones, In the Heart of the Sea e Flags of Our Fathers.