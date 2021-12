Il Signore degli Anelli, Sean Astin ricorda l'esilarante incontro con un fan e quell'"anomalia" della trama

Sean Astin ha recentemente parlato dell'esilarante incontro che ha avuto con un fan de Il Signore degli Anelli durante il quale quest'ultimo ha fatto presente alla star che una scena del film contraddiceva la tradizione introdotta da Tolkien nella trilogia di LOTR e anche nel suo Lo Hobbit.

"È divertente come, dopo una settimana dall'uscita dei film, ci siamo subito abituati a fare incontri di questo genere", ha ricordato Astin durante una recente intervista di ScreenRant. "Ricordo che un giorno siamo saltati nella limousine e c'era questo ragazzo che bussava al finestrino... le persone ci inseguivano sempre, era come un film dei Beatles. Era pazzesco."

"Ma questo ragazzo era vestito in modo elegante. Quindi ho abbassato un po' il finestrino e lui ci ha messo una busta dentro e mi ha detto: 'Ciao, sono il dottor Tal dei tali. Devo dire a Peter Jackson che c'è un errore nei film, c'è un'anomalia' o qualcosa del genere". ha continuato l'attore.

Sean Astin ha concluso il suo racconto con la spiegazione del dottore: "'Quando il troll delle caverne entra nella tomba di Balin ed in seguito trafigge Frodo con la lancia. Nella tomba il troll delle caverne passa attraverso un raggio di luce e qui c'è l'errore: quando i troll incontrano la luce del sole si trasformano in pietra.' Finì la sua spiegazione e ricordo solo di aver pensato: 'Non credo che possiamo rifarlo ormai amico, è un po' tardi.'"