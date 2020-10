Il signore degli anelli: Nicolas Cage rifiutò un ruolo chiave nella trilogia

Di fronte alla sua carriera sterminata, sono altrettanti i ruoli a cui Nicolas Cage ha rinunciato, ma ce n'è uno in particolare che la star si pente di aver rifiutato, si tratta di uno dei ruoli principali della trilogia Il signore degli anelli.

Primal: Nicolas Cage in una scena del film

Il ruolo in questione sarebbe quello di Aragorn, discendente diretto di Elendil e Isildur che si ritroverà coinvolto nella guerra dell'Anello prima di diventare sovrano di Gondor. Quello di Aragorn è un ruolo epico che ha reso il suo interprete Viggo Mortensen una star. Ma come sarebbero andate le cose se Nicolas Cage avesse accettato l'offerta fattagli?

L'attore ha commentato la sua decisione in un'intervista a Newsweek in cui ha specificato:

"Senza dubbio ci sono dei film da cui avrei tratto grandi benefici se le circostanze della mia vita mi avessero permesso di farli. Purtroppo quando mi è stato offerto il ruolo di Aragorn ne Il signore degli anelli mi trovavo in un momento in cui non potevo viaggiare".

Nicolas Cage non rimpiange di non aver partecipato al progetto: "Credo che i rimpianti siano una perdita di tempo. Oltre a Il signore degli anelli, ho rifiutato anche Matrix. Ormai è andata così".