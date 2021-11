Il Signore degli Anelli: Dominic Monaghan non guarda i film della trilogia, ecco perché

Dominic Monaghan, l'interprete di Merry nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, ha ammesso di non vedere i film da anni e di non avere intenzione di farlo di nuovo.

Dominic Monaghan, celebre per aver interpretato Merry ne Il Signore degli Anelli, ha recentemente rivelato di non guardare le pellicole della trilogia da anni e di non aver alcuna intenzione di farlo. L'epico adattamento cinematografico del capolavoro di J.R.R. Tolkien ha incassato quasi 3 miliardi di dollari al botteghino globale e i tre film hanno ricevuto 30 nomination all'Oscar.

Monaghan, che all'epoca era noto in Gran Bretagna per aver recitato in Hetty Wainthropp Investigates della BBC, fu scelto per il ruolo di Merry che gli siede un'immediata notorietà presso il pubblico internazionale e, subito dopo la trilogia, Dominic fu scelto per il ruolo di Charlie Pace nel dramma misterioso della ABC Lost.

Durante un'intervista con Gamespot, l'attore ha riflettuto sulla trilogia responsabile di aver letteralmente lanciato la sua carriera e, in vista del ventesimo anniversario della Compagnia dell'Anello, la star ha ammesso di "non pensarci molto": sebbene abbia "amato" lavorare sui set dei film, ha anche spiegato che la trilogia ha "dettato enormi periodi della sua vita".

Dominic Monaghan, infine, ha rivelato di non aver mai visto i film della trilogia negli ultimi 15 anni e che non ha intenzione di farlo di nuovo: "Non so quanto sia salutare per me pensare a quei film... Ovviamente ho adorato recitare nel franchise ma non ho visto Il Signore degli Anelli probabilmente per gli ultimi 15 anni o giù di lì, e non sono sicuro di farlo in futuro. In ogni caso, è fantastico realizzare un film di cui puoi essere orgoglioso, che è capace di resistere alla prova del tempo".