Il Signor Distruggere: “Mio padre trovato morto in bagno, il sierologico era positivo al covid-19"

Il padre di Vincenzo Maisto, conosciuto come Il Signor Distruggere è morto oggi, 26 ottobre 2010: il blogger lo ha annunciato sui social raccontando che il padre è stato trovato morto nel bagno. Il sierologico effettuato ieri ha dato esito positivo al Covid-19.

Questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia... Pubblicato da Il Signor Distruggere su Lunedì 26 ottobre 2020

Il padre di Vincenzo Maisto aveva 75 anni ed era cardiopatico e diabetico. È stato lo stesso blogger ad annunciare la morte del genitore sul profilo Facebook de Il Signor Distruggere dove ha scritto: "Questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all'ambulanza e lo hanno trovato morto in bagno. Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi". Vincenzo, nel primo post scritto su Facebook, non fa nessun accenno al Covid-19, ma poco dopo, in un post su Instagram scrive che il sierologico fatto ventiquattro ore prima ha dato esito positivo ma che il tampone post mortem non verrà eseguito.

"Ringrazio tutti per i messaggi di condoglianze e affetto che sto ricevendo. Mio padre aveva 75 anni, era cardiopatico e diabetico. Da una settimana aveva la febbre a 38, il suo medico lo stava curando per una tracheite, ma non so se lo abbia mai realmente visitato. Ieri gli è stato fatto un sierologico che oggi pomeriggio ci hanno comunicato essere positivo, ma il sierologico non è il tampone e quest'ultimo post mortem non glielo faranno" ha scritto Il Signor Distruggere*.

Il blogger ha poi fatto sapere che non ci saranno funerali e non risponderà alle domande dei giornalisti sulla causa della morte del padre "Questa mattina ha chiamato mia sorella, che vive in una casa vicina con il marito, dicendole che non riusciva a respirare e che aveva le febbre alta. Il tempo impiegato da mia sorella per chiamare l'ambulanza e andare da lui per aprire la porta ai portantini ed è stato trovato morto seduto a terra nel bagno. Essendo io ateo, mia sorella atea, mio padre ateo e non essendo ipocriti, non ci sarà alcun funerale, ma solo la cremazione domani pomeriggio a Napoli. Ufficialmente, stando al certificato del medico presente questa mattina, è morto di insufficienza cardiaca. Questo è tutto, anche per colmare la morbosità di alcuni giornalisti a cui ho rifiutato diverse telefonate, perché dovevano sapere se era Covid oppure no".

Il signor Disstruggere è un nome molto noto nel web, è un blogger scrittore per Rizzoli e influencer seguitissimo sui social network con oltre un milione e mezzo di follower sui tre principali social: Facebook, Instagram e Twitter. Partecipa spesso a trasmissioni televisive nazionali. Nel 2015 ha scritto il libro Distruggere i sogni altrui esponendo la realtà oggettiva, incentrato sul precariato giovanile. Nel 2017 ha vinto il MacchiaNera Internet Awards nella categoria "Miglior articolo o post" con "Il Fanatico mondo delle mamme".