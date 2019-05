Il Satiro Parlante: la stand-up comedy di Saverio Raimondo da oggi su Netflix!

Sbarca oggi su Netflix il secondo speciale originale di stand-up comedy: stavolta a scendere in campo Saverio Raimondo con Il Satiro Parlante.

La nuova stand-up comedy italiana ha debuttato su Netflix con tre speciali originali: Edoardo Ferrario (Temi Caldi), Francesco De Carlo (Cose di questo mondo) e Saverio Raimondo (Il Satiro Parlante). La comicità italiana sta avendo la possibilità di raggiungere una platea internazionale ed essere apprezzata nei 190 paesi in cui il servizio è disponibile.

Dal palco della Santeria di Milano, uno dei luoghi iconici della scena comedy, vanno in scena le performance dei tre artisti che meglio rappresentano la stand-up moderna, rigorosamente in piedi e da soli davanti alla loro platea, in altrettanti special prodotti da DAZZLE in collaborazione con AGUILAR.

Oggi, 17 maggio, Saverio Raimondo debutta con Il Satiro Parlante, uno spettacolo che mostra al pubblico il suo lato più intimo: attraverso le sue ansie, costantemente al centro della scena, esprime il suo punto di vista politicamente scorretto sugli aspetti più banali della vita quotidiana e sulle nostre contraddizioni più profonde. Dai viaggi in aereo al terrorismo globale, fino al rompersi le costole.

Saverio Raimondo è nato a Roma nel 1984 ed è un ansioso contemporaneo. Vive tra smartphone, pornografia, terrorismo globale, crisi di qualunque cosa, mille preoccupazioni della vita quotidiana. Ma ha un superpotere: l'umorismo. Nonostante la gravità delle situazioni, non riesce a prenderle sul serio. Ridicolizza qualunque cosa, a cominciare da se stesso (la sua vita privata, le sue paure, il suo corpo); fa ironia su tutto (i soldi, il sesso, il cibo). Un satiro dei tempi moderni, che offre al pubblico un cocktail di satira feroce, humour surreale, comicità demenziale, paradossi e oscenità nel suo tipico stile unplugged. Ha esordito in televisione, come autore, a diciotto anni e da allora non si è più fermato. Il suo show CCN su Comedy Central, giunto alla quinta stagione, è stato esportato in vari paesi del mondo. Nel 2018 è uscito il suo primo libro, Stiamo Calmi (Feltrinelli). Attualmente lo si può ascoltare a Caterpillar su RAI Radio2 ed è in video nel programma Le Parole della Settimana di Massimo Grammellini su RaiTre.