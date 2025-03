Il San Diego Comic-Con arriva in Europa con il primo evento spinoff

Il San Diego Comic-Con avrà un evento spinoff che si svolgerà a Malaga, in Spagna, nel mese di settembre.

L'appuntamento, il primo approvato dagli organizzatori della convention americana, si svolgerà dal 25 al 28 settembre.

L'annuncio dell'evento spinoff

La collaborazione con il San Diego Comic-Con è stata annunciata oggi in Spagna durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato il regista e sceneggiatore Santiago Segura, alcuni politici locali, come il sindaco della citta di Malaga, e David Glanzer, che ha l'incarico di Chief Communications & Strategy Officer per l'appuntamento americano.

Proprio Glanzer ha dichiarato: "Siamo estremamente entusiasti nel celebrare i fumetti e le arti popolari e condividere lo spirito unico del Comic-Con con il pubblico in Europa. Non potremmo aver trovato una città più vibrante, accogliente e creativa per iniziare questo nuovo capitolo per i fan e i creatori".

Il successo del SDCC

Era il 1970 quando è stato lanciato l'evento San Diego Comic Convention, cambiando poi nel corso degli anni numerose volte il proprio nome, fino a diventare ufficialmente il SDCC nel 1973, in occasione della sua quarta edizione.

Dopo l'iniziale attenzione data ai fumetti e al collezionismo, le giornate dell'appuntamento annuale che si svolge in California hanno iniziato a dare spazio anche ad altre forme artistiche, diventando una tappa imperdibile per tutti gli appassionati di serie tv e film, in particolare per i progetti della Marvel, come gli attesi capitoli delle avventure degli Avengers o Deadpool & Wolverine, e della DC che sono stati annunciati e presentati in anteprima proprio al SDCC.

Malaga sarà il primo evento brandizzato San Diego Comic-Con ufficiale, anche se negli ultimi anni si sono svolte varie esperienze, come quelle avvenute in Brasile e Germania, ma dalle caratteristiche molto diverse.