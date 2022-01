Il ritorno di Mary Poppins: le gravidanze di Emily Blunt e Julie Andrews e una strana coincidenza

Una peculiare casualità lega Il ritorno di Mary Poppins e Mary Poppins. Realizzati nel 1964 e nel 2018 - ma previsti per qualche mese prima -, entrambi i titoli sono stati posticipati per consentire alle due attrici protagoniste - Emily Blunt e Julie Andrews - di portare a termine la loro gravidanza!

Quando Mary Poppins era in fase di scrittura, il ruolo principale fu offerto a Dame Julie Andrews che, però, era incinta. Lo studio desiderava a tal punto l'attrice da accettare di posticipare la lavorazione del progetto per adattarsi alle sue esigenze. La medesima casualità è accaduta qualche anno fa, quando Walt Disney ha contattato Emily Blunt per interpretare il ruolo della protagonista ne Il ritorno di Mary Poppins. L'attrice, però, era in stato di gravidanza e, come accaduto a metà degli anni Sessanta, anche questo titolo è stato rimandato per consentire all'interprete di portare a compimento il parto.

Nel 2018, inoltre, Dame Julie Andrews ha declinato la possibilità di recitare ne Il ritorno di Mary Poppins in modo tale da evitare che l'attenzione e la curiosità degli spettatori si spostassero dalla performance di Emily Blunt alla sua.

Il ruolo della signora con i palloncini, a quel punto, è stato offerto ad Angela Lansbury, che era stata considerata da Walt Disney per interpretare Mary Poppins prima che la scelta dello studio cadesse definitivamente su Dame Julie Andrews.