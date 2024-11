Il Re Leone, Elodie difesa dall'Associazione Doppiatori dopo le critiche per il film Disney

Dopo il comunicato dell'ANAD (l'Associazione Nazionale Attori Doppiatori) che ha preso le distanze dalle critiche a Elodie dopo il servizio di Striscia La Notizia, è intervenuta anche Simona Izzo.

I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando programma ha raggiunto la cantante per darlo il Tapiro d'oro, commentando le critiche che ha ricevuto da Lilli Manzini per aver doppiato Sarabi nel film live-action Disney Mufasa: Il Re Leone.

"Ma il film non è ancora uscito" ha spiegato l'artista che nel suo nuovo impegno è stata accompagnata da Fiamma Izzo. L'ANAD, dopo il servizio, ha sottolineato che le critiche a Elodie sono state espresse da una sola persona e non dall'intera categoria. Simona Izzo, sorella della doppiatrice che ha seguito la cantante, ha aggiunto: "Ma chi è questa sconosciuta che trancia giudizi sui colleghi?".

Le critiche di Lilli Manzini e la risposta dell'Associazione doppiatori

Mufasa: Il Re Leone - una sequenza del prequel live action

Con un comunicato pubblicato sui profili social, l'ANAD ha preso le distanze dalle critiche rivolte a Elodie sul doppiaggio per Mufasa: Il Re Leone. Ecco il comunicato dell'Associazione dei Doppiatori:

"In un servizio andato in onda nella puntata di Striscia La Notizia, è stato espresso un giudizio negativo, a nome di tutti i doppiatori, sul doppiaggio di un film di prossima uscita. In relazione a questo, l'ANAD informa che la categoria dei doppiatori non ha mai espresso giudizi di natura collettiva, pubblici o privati in merito. Diffida altre dal generalizzare il giudizio dei singoli, trasformandolo strumentalmente in giudizio collettivo".

Simona Izzo, sorella di Fiamma Izzo, la doppiatrice che ha seguito Elodie nel lavoro al doppiaggio del suo personaggio nel film Disney, ha poi voluto sottolineare:

"Veramente vergognoso il pezzo di Striscia contro Elodie. Senza aver visto il film l'hanno criticata. Una certa Manzini l'ha insultata senza neanche aver visto il suo lavoro. Ma chi è questa signorina sconosciuta che si permette di dare giudizi sui colleghi?".

Mufasa: Il Re Leone - Un giovane Mufasa e Rafiki

La risposta di Lilli Manzini non si è fatta attendere, e la doppiatrice ha infatti evidenziato la sua idea, ancora una volta fuori dal coro:

"Alla fine, ciò che conta è che venga premiata la meritocrazia e assegnato il Tapiro d'Oro. Non tanto a Elodie, ma moralmente al ripugnante potere imprenditoriale che utilizza gente impreparata per farle fare un lavoro che non gli appartiene. Io continuo la mia battaglia per la meritocrazia e il doppiaggio pulito finché Gesù mi darà la forza. W la meritocrazia, w il doppiaggio pulito. Più rispetto per i professionisti del doppiaggio".