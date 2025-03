Elodie, Ornella Vanoni, Valeria Golino parlano dell'Arte della Ribellione, stasera su Sky Atlantic e NOW

Valeria Golino, regista de L'Arte della Gioia, discute con sei ospiti rispetto a sessualità, femminismo e altri temi al centro della serie in un talk, L'Arte della Ribellione, in onda su Sky nella prima serata dell'8 marzo.

Elodie, Ornella Vanoni e Valeria Golino sono solo alcune delle ospiti de L'arte della ribellione,il talk tutto al femminile in onda stasera su Sky Atlantic alle 21:15 e in streaming su NOW (dalle 10:00 di questo 8 marzo la tavola rotanda è disponibile anche sul canale YouTube di Sky Italia).

Valeria Golino, regista e co-sceneggiatrice della serie, Jasmine Trinca e Tecla Insolia, protagoniste, si confronteranno sui temi al centro della serie con Elodie, Ornella Vanoni e la pilota automobilistica (nonché volto di Sky Sport F1) Vicky Piria. A moderare l'incontro sarà la giornalista di Sky TG24 Denise Negri.

Una discussione sui temi de L'Arte della Gioia

L'arte della gioia: Valeria Golino sul set con Tecla Insolia e Giuseppe Spata

Autodeterminazione, sessualità, rifiuto degli stereotipi, femminismo ed empowerment: soo questi i temi del talk L'Arte della ribellione che verranno discussi dalle sette ospiti. Argomenti che la chiacchierata ha naturalmente in comune con la serie tv L'Arte della Gioia, in onda per tre settimane al venerdì in prima serata su Sky Atlantic, oltre a essere disponibile on demand - anche in 4K HDR.

Modesta, la protagonista della serie, si serve di tutto ciò che serve per rivendicare il suo diritto al piacere e a perseguire il sogno di una vita migliore, senza mai soccombere ai condizionamenti della società che determinano ciò che le donne dovrebbero fare e desiderare.

Il percorso della rivoluzionaria antieroina della serie Sky Original, liberamente adattata dall'omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza, interroga gli spettatori su questioni estremamente moderne, eppure ancora controverse, le stesse discusse dalla regista insieme alle sue sei ospiti.

Cosa racconta L'Arte della Gioia

L'arte della gioia: Jasmine trinca in una scena

La serie, in sei episodi, racconta la drammatica e avventurosa storia di Modesta, una ragazza orfana della Sicilia rurale di inizio '900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto.

Grazie alla sua intelligenza, alla sua caparbietà e alla sua capacità di seduzione, Modesta attraverserà la storia del Novecento sempre ostacolata ma mai vinta, riuscendo a superare le proprie umili origini e i limiti che continuamente la società le vorrebbe imporre.