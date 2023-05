Il raccolto: il 25 maggio proiezioni e incontri a Torino, in streaming sul canale YouTube ANCResistenza

Giovedì 25 maggio 2023, presso la Sala Conferenze Polo del '900 di Torino si terrà Il raccolto, evento conclusivo del progetto Raccoglitori di Memorie. Pratiche di videostoria a scuola: una giornata di proiezioni e incontri nel corso della quale saranno presentate le opere audiovisive e multimediali realizzate dagli studenti coinvolti.

L'iniziativa, promossa dall'Archivio Nazionale cinematografico della Resistenza, si è articolata nell'arco di sette mesi - da novembre 2022 a maggio 2023 - con una serie di attività di alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo, ricerche storiche e la raccolta di testimonianze orali che sono diventate la base per la realizzazione di brevi film su aspetti specifici della nostra più recente storia.

Gli oltre 1000 studenti coinvolti - 28 classi tra scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I e di II grado, su un totale di 8 scuole tra Torino e provincia - hanno lavorato su una rosa di temi quali il lavoro, il tempo libero, le attività ludiche, le migrazioni e la Resistenza. Dopo una fase iniziale di formazione dei docenti, i ragazzi sono stati coinvolti in attività laboratoriali condotte da esperti di didattica dell'audiovisivo, coordinati dall'Archivio. La grandissima quantità di ore di interviste raccolte e le opere che ne sono scaturite vanno ad arricchire il patrimonio dell'Archivio cinematografico della Resistenza che le custodirà, catalogherà e renderà disponibili anche per futuri progetti di ricerca storica. Alcuni dei cortometraggi realizzati hanno inoltre partecipato alla 20ma edizione del Concorso nazionale Filmare la storia e sono stati valutati dalla giuria del premio dedicato alle scuole.

La presentazione de Il raccolto avverrà con la proiezione sul grande schermo delle opere realizzate dalle varie classi alla presenza di studenti e insegnanti, formatori, esperti di didattica dell'audiovisivo e di tutti i partner coinvolti e sarà trasmessa anche in Streaming sul canale YouTube ANCResistenza.

Queste le scuole che hanno preso parte al progetto: IIS Giulio Natta, Rivoli (TO); IIS Bodoni Paravia, Torino; IIS Tommaso D'Oria, Ciriè' (TO); IC Venaria 2, scuole don Milani, Gramsci, Romero, Rigola e Disney, Venaria (TO); IC Venaria 1, scuola Lessona, Venaria (TO); IC Torino, scuola Aristide Gabelli; IC Torino 2 scuole Aurora e Morelli; IIS Fermi-Galilei di Ciriè (TO).

I numeri di Raccoglitori di memorie: più di 100 studentesse e studenti coinvolti, un centinaio di docenti, circa 600 ore tra laboratori, proiezioni e formazione, circa 4200 minuti di interviste raccolte.

Hanno collaborato come partner: CREO (Centro Ricerca Etnomusica e Oralità), Polo del '900, ANPI sezione di Venaria, Società operaia di Mutuo soccorso e istruzione di Ciriè, Associazione Superottimisti, l'Associazione LabXRivoli, Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, Cidi (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti).

Raccoglitori di memorie. Pratiche di videostoria a scuola è stato realizzato nell'ambito del bando "Il Cinema e l'audiovisivo a scuola - Progetti di rilevanza territoriale". L'iniziativa rientra nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM.