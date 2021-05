Il quaderno nero dell'amore, in esclusiva il trailer ufficiale del film

Il quaderno nero dell'amore arriverà al cinema dal 27 maggio distribuito da Europictures: ecco in esclusiva il trailer uffciale del film della regista Marilù S. Manzini.

Il quaderno nero dell'amore, il film di cui vi presentiamo il trailer ufficiale in esclusiva, è tratto dall'omonimo romanzo scritto dall'artista Marilù S. Manzini che è anche la regista della pellicola. Il lungometraggio arriverà al cinema dal 27 maggio, distribuito da Europictures.

"Il sesso non ha regole ma il gioco si", queste parole danno il via al trailer de Il quaderno nero dell'amore che potete vedere sopra: la voce narrante ci elenca le regole del gioco e ciò che deve essere trascritto dai partecipanti al gioco nel 'quaderno nero' che, col pretesto di documentare la loro quotidianità, finirà per nascondere pensieri, follie, confessioni, segreti... forse anche crimini.

La sinossi ufficiale del film anticipa che due giovani donne e un loro coetaneo, per gioco, iniziano ad annotare su un quaderno i segreti indicibili delle loro vite private. Mavi, designer d'interni, collezionista di odori, conserva sottovuoto indumenti delle persone che li indossavano. Paola, aspirante starlet ha difficoltà a realizzarsi. Riccardo, accanito amatore seriale, sta conducendo alla rovina il locale alla moda che gestisce con leggerezza. Seguiamo le vicende dei tre amici e il loro uso di quel quaderno nero che, col pretesto di documentare e dare voti principalmente ai rapporti sessuali, finisce per nascondere pensieri, follie, confessioni, segreti, forse anche crimini. Tra momenti di erotismo, altri drammatici, e altri ancora di commedia, Mavi lascerà emergere le proprie frustrazioni e il suo desiderio di riscatto. Paola verrà bloccata nelle sue aspirazioni artistiche da una malattia che lei trasformerà poi nel proprio successo. Riccardo, lasciato senza un soldo dalla nonna che lo aveva finora finanziato, farà emergere un lato di sé molto oscuro.

Nel cast della pellicola troviamo Emilia Verginelli, Michele Cesari, Martina Palmitesta, Giulia di Quilio, Carmen Giardina, accanto a loro ci sono Roberto Calabrese, Carmen Giardina, Amedeo Andreozzi, Piermaria Cecchini, Beppe Convertini e Marica Pace. La sceneggiatura è firmata dalla stessa regista insieme a Luca Biglione e Francesca Demichelis.