Il prossimo film di Christopher Nolan uscirà nel 2026

L'account X di Empire City, gestito da una persona che ha lavorato negli studios, ha diffuso un'indiscrezione alquanto interessante.

Si dice che nelle prossime settimane verrà annunciato il prossimo film di Christopher Nolan, la cui uscita è prevista per il 17 luglio 2026. Attualmente è in corso una guerra di offerte per l'ultimo progetto di Nolan, che si è conclusa con tre studios: Universal, Warner Bros e Paramount.

A marzo, Matt Belloni di Puck aveva riferito che Nolan aveva iniziato a scrivere il suo prossimo film. Ovviamente non sono stati rivelati dettagli sulla trama. Come per tutti i film di Nolan, molto probabilmente il progetto verrà tenuto nascosto fino alla fine.

Quale sarà il prossimo film di Nolan?

La fase successiva al Cavaliere Oscuro della filmografia di Nolan è consistita in drammi storici e fantascienza: Interstellar del 2014, Dunkirk del 2017, Tenet del 2020 e Oppenheimer del 2023. Si noti che tra un film e l'altro c'è un intervallo di tre anni. Questo titolo potrebbe quindi arrivare nel 2026.

Oppenheimer: Christopher Nolan sul set del film

La maggior parte dei film di Nolan sono a tema oscuro, non ha mai fatto un film leggero, quindi non possiamo aspettarci una commedia romantica a breve. Nolan ha recentemente accennato al suo desiderio di approdare al genere horror. Ha anche detto che non vuole che il suo prossimo film sia "cupo" come Oppenheimer. Per quanto riguarda le voci su James Bond, non si placheranno presto: di recente è stato visto incontrarsi con la produttrice di 007 Barbara Broccoli.

Tuttavia, un progetto in particolare è stato fortemente vociferato come il prossimo film di Nolan. All'inizio dell'anno, Variety aveva sentito mormorare che il remake del mystery-thriller The Prisoner, basato sulla serie televisiva degli anni '60, fosse il prossimo progetto di Nolan.

Nel 2006, al regista era stato proposto di scrivere e dirigere l'adattamento cinematografico della serie TV. Ha dichiarato di non essere riuscito a "decifrare" l'adattamento e di aver abbandonato il progetto nel 2009. Nel novembre 2023, Nolan ha rivelato la sua frustrazione per non essere riuscito a finire la sceneggiatura di The Prisoner.

The Prisoner, una delle più famose e acclamate serie televisive britanniche di fantascienza, segue un agente che si dimette dal suo lavoro, ma viene poi rapito in un misterioso villaggio sul mare pieno di prigionieri e costantemente sorvegliato.