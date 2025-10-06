Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 7 ottobre: la proposta di Marcello mette in crisi Adelaide

Il Paradiso delle Signore riapre il suo salotto domani martedì 7 ottobre come sempre alle ore 16.00 su Rai 1 con un episodio in cui sentimenti e lavoro si intrecciano ancora più del solito. Marcello prova a rilanciare il suo futuro con Adelaide, la squadra di Paradiso Donna cerca una via d'uscita dopo lo stop all'intervista scientifica e per Elvira e Salvatore arriva il momento delle decisioni che pesano. Nel mezzo, stando alle anticipazioni di puntata, un nuovo volto pronto a scompigliare le carte.

Il Paradiso delle Signore: cosa è successo nella puntata precedente

Il Paradiso delle Signore

Lo scontro a viso aperto tra Tancredi (Flavio Parenti) e Marcello ha lasciato il segno: il Di Sant'Erasmo ha messo il rivale alle corde mostrandogli scatti che lo ritraggono con Rosa, un colpo capace di incrinare la fiducia e di riaprire ferite mai del tutto rimarginate nella storia con Adelaide. La tensione si è riverberata fino a Villa Guarnieri, dove l'eco della vicenda rischia di pesare sulle prossime mosse di tutti i protagonisti, mentre Marcello - scosso - promette a sé stesso di rimediare agli errori.

In redazione, intanto, la cancellazione dell'intervista a Margherita Hack ha obbligato Paradiso Donna a ripensare il numero: si è aperto un confronto serrato tra nuove possibili firme, taglio editoriale e tempi di chiusura, con il timore di perdere credibilità ma anche la voglia di trasformare l'imprevisto in opportunità.

Sul fronte personale, Enrico ha voltato le spalle al patto proposto dal professor Di Meo, scegliendo l'autonomia e accettando le conseguenze di una decisione scomoda ma necessaria per coerenza. Durante una manifestazione studentesca, infine, Mimmo ha incrociato, un ragazzo che sostiene di essere parente di Delia: un incontro spiazzante che lascia intravedere l'ingresso di un volto nuovo e promette sviluppi imprevedibili.

Anticipazioni dell'episodio del 7 ottobre de Il Paradiso delle Signore

Adelaide (Vanessa Gravina) in Il Paradiso delle Signore

Determinato a chiudere con gli errori e a ripartire, Marcello sorprende Adelaide con una proposta che la spiazza completamente lasciandola senza parole: andare a vivere insieme in un attico in centro, abbastanza lontano da occhi e orecchie di Villa Guarnieri.

Il gesto è romantico e concreto, ma la Contessa esita: quella casa è radici, memoria, abitudini. Vale la pena recidere il filo per una nuova serenità? Tra confidenze con Marta e Odile, Adelaide (Vanessa Gravina) pesa ogni parola prima di dare una risposta che potrebbe cambiare tutto.

Al Paradiso, la redazione si interroga sull'opportunità di accettare l'aiuto di Tancredi per rimettere in piedi un'intervista di prestigio: una scorciatoia utile o un rischio per l'indipendenza del giornale? Le posizioni si dividono e il confronto si fa acceso.

Sul versante privato, Elvira e Salvatore anticipano il trasferimento: per il bene del piccolo Andrea scelgono di lasciare Milano e approdare a Sanremo. È un saluto che commuove amici e colleghi, mentre un arrivo inatteso porta aria nuova: Johnny, cugino di Delia, calamita curiosità e - sorprendentemente - una reazione nervosa di Irene, che lascia intendere più di quanto dica. Tutto corre verso scelte definitive: chi avrà il coraggio di compierle?