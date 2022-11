Il Paradiso delle Signore 7, Alessandro Tersigni spoilera sulle prossime puntate

Alessandro Tersigni, ovvero il Vittorio Conti de Il Paradiso delle Signore, ha fornito alcune anticipazioni sullo sviluppo della soap che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 16.05. Tersigni è uno dei pochi attori presenti nel cast dalla prima stagione del programma, in onda dal 2015.

Prima di scoprire cosa ha detto l'attore, vi ricordiamo che dalla prossima settimana il Paradiso delle Signore va in pausa e tornerà lunedì 12 dicembre, qui trovate le anticipazioni della settimana che va in onda dal 21 al 25 novembre 2022. Alessandro Tersigni è stato intervistato dal settimanale Di Più Tv. Dalle anticipazioni, sembra proprio che Vittorio Conti, come aveva intuito il pubblico della soap, è pronto a riaprire il suo cuore, dopo il doloroso addio di Marta Guarnieri, interpretata da Gloria Radulescu

L'attore romano ha ricordato che la storia è ambientata agli inizi degli anni sessanta, un periodo in qui il divorzio in Italia non esisteva, nel nostro paese arriverà solo nel dicembre del 1970. "Tradire era un reato - ricorda Alessandro Tersigni - e il mio personaggio ha sempre seguito il suo istinto e il suo cuore. In questo momento gli dice di stare con Matilde, e va in contrasto con la sua coscienza, che gli dice che è sposata, e quindi dovrebbe stare lontano da lei".

Alessandro da anche qualche altra anticipazione sull'evoluzione del rapporto: "Vittorio crede che la storia di Matilde e Tancredi stia finendo, da quello che le sente dire. Invece lui tornerà e cercherà di riprendersela". Tancredi è interpretato da Flavio Parenti, mentre Matilde Frigerio di Sant'Erasmo ha il volto di Chiara Baschetti.