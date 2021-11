Il Natale di Mariah: la magia continua, lo speciale di Mariah Carey arriva su Apple+

Le festività sono ufficialmente iniziate quando Apple e Mariah Carey hanno annunciato il ritorno della regina del Natale su Apple TV+ con un nuovissimo evento, Il Natale di Mariah: la magia continua, in uscita a dicembre per spargere ancora più magia in tutto il mondo.

All'icona multi-platino e pluripremiata Mariah Carey si uniscono l'artista nominato ai Grammy Khalid e la leggenda vincitrice di Grammy Kirk Franklin, per la prima e unica performance del loro nuovo singolo, Fall in Love at Christmas, su Apple TV+. Dopo aver vissuto questo momento magico, i fan potranno guardare il grande successo di Mariah, "La magia del Natale con Mariah Carey", che continua a contagiare di allegria natalizia tutto il mondo.

Mariah Carey's Magical Christmas Special: Mariah Carey in una sequenza

"Il Natale di Mariah: la magia continua" è prodotto da Mariah Carey, insieme a Tim Case, Charleen Manca e Matthew Turke di Supply & Demand; è diretto da Joseph Kahn, regista di fama mondiale di video musicali e film ("Bodied Detention", "Torque"), che è anche produttore esecutivo dello speciale di quest'anno. Apple TV+ è disponibile per la visione su tutti i tuoi schermi preferiti. Dopo il suo lancio il 1° novembre 2019, Apple TV+ è diventato il primo servizio di streaming di prodotti completamente originali lanciato in tutto il mondo, ha presentato in anteprima titoli originali e che hanno ricevuto molti riconoscimenti più velocemente di qualsiasi altro servizio di streaming. Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original sono stati premiati con 155 vittorie e 540 nomination ai premi in meno di due anni.