Il Mostro del Quadraro, il documentario da stasera su Crime+Investigation

La terribile vicenda de Il mostro del Quadraro raccontata in uno speciale in due serate in onda stasera e mercoledì 14 luglio alle 22:55 su Crime+Investigation!

Di padre, in figlio: perversione, omicidi e violenza. Un caso che ha sconvolto un quartiere, una storia di malavita e depravazione all'ombra del Colosseo viene raccontato nello speciale documentario in due episodi, Il Mostro del Quadraro in onda stasera e mercoledì 14 luglio alle 22.55 su Crime+Investigation (Sky al canale 119).

È il 13 novembre del 1994 quando un ragazzo di quattordici anni, Luca Amorese, detto il "Pelè del Quadraro", scompare. Il giovane era uscito nel pomeriggio e non aveva fatto più rientro a casa. La madre di Luca, nei giorni successivi, riceve una lettera firmata dal figlio in cui diceva: "...Sono felice e vivo con qualcuno che mi vuole davvero bene... Luca Amorese". Un mese dopo, in una casupola in via Demetriade 10, di proprietà di Elvino Gargiulo, rigattiere, e di suo figlio, Mario Gargiulo, i carabinieri ritrovano i resti della Vespa di Luca.

Si scopre che, da qualche tempo, Luca e alcuni suoi amici frequentano la casa di Elvino e che venivano pagati dall'uomo in cambio di prestazioni sessuali. Le indagini subiscono una svolta inaspettata in seguito alle confessioni spontanee di Mario, il quale, ammette di essere responsabile, insieme al padre, dell'omicidio di Luigina Giumento, cinquantasei anni, e della nipote di dieci anni, Valentina Paladini. Due casi legati dalle brutalità dei Gargiulo e dalla sorte delle tre vittime, entrate e mai più uscite dai cancelli della casa di via Demetriade. Un giallo che nasconde verità atroci. Con interviste esclusive e immagini inedite si ripercorre uno dei casi più inquietanti della criminalità capitolina, un racconto che ha del raccapricciante anche per i manuali di criminologia.