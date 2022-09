Il Mondo di Leo: il primo progetto multimediale inclusivo su un bambino con autismo

Il Mondo di Leo, il primo progetto multimediale inclusivo che racconta le avventure di un bambino con autismo, sarà presentato ai bambini in occasione di FeST - Festival delle Serie tv, dall'illustratore e regista Dario Piana e dall'autore e sceneggiatore Nicola Brunialti.

Il progetto sarà presentato Sabato 24 settembre dalle ore 14.00 nell'ambito del Kids Stage alla Triennale di Milano e durante l'incontro i creatori illustreranno il mondo di Leo, le cui avventure sono capaci di parlare direttamente ai bambini e ai ragazzi come lui e allo stesso tempo a tutti i bambini in età prescolare.

Prodotto da Brand Cross, da un'idea di Emanuela Cavazzini ed Eleonora Vittoni, il progetto si compone di una serie tv animata per Rai Kids, in onda prossimamente su Rai YoYo e Rai Play, un libro edito da Piemme Edizioni - Il Battello a Vapore in uscita il 27 settembre in libreria, cui seguirà il lancio di un'App gaming dedicata, una raccolta fondi benefica con opere originali NFT e un contest che inviterà i bambini a creare con i loro disegni dei "nuovi mondi di Leo".

La serie tv si avvale della consulenza scientifica del Professore di Psicologia Generale Paolo Moderato, una delle massime autorità in materia, e ha ricevuto il contributo del Ministero della Cultura. Durante l'incontro al FeST, inserito all'interno del panel di Rai Yoyo "Dall'animazione all'azione", i bambini potranno vedere in anteprima un trailer della serie tv e il libro illustrato.

La sinossi del progetto recita: "Leo frequenta la scuola d'infanzia ed è un bambino con autismo. Lui non vede il mondo come tutti i suoi compagni, ma in modo speciale, tutto suo. E grazie all'aiuto del suo migliore amico, il peluche Babù, e della sua cagnolina Lola, una bassottina, troverà sempre una soluzione a tutti i problemi, anche a quelli che sembrano insormontabili, imparando quanta magia e quanto divertimento possono nascondersi anche dietro a un imprevisto, a una novità, alle abitudini quotidiane più semplici, ma per Leo difficili da affrontare."