Il molo rosso: stasera su Rai2 al via la fiction dai creatori de La casa di carta

Il Molo Rosso, la nuova fiction di Alex Pina, ideatore de La casa di carta, debutta stasera su Rai2 alle 21:20 con la prima puntata. Ogni episodio sarà introdotte da Giampaolo Morelli, volto storico de L'Ispettore Coliandro.

Al fianco di Alex Pina non soltanto la sceneggiatrice Esther Martinez Lobato e il regista Jesus Colmenar, entrambi già al lavoro sulla serie Netflix, ma soprattutto Alvaro Morte, diventato famoso come il volto de il Professore proprio ne La casa di carta.

Punto di partenza de Il molo rosso è il classico triangolo amoroso attorno al quale ruotano i misteri delle relazioni sentimentali. Il denaro de La casa di carta, dunque, è sostituito dal sesso. Come la feroce critica al valore della moneta era il dispositivo per mettere in crisi le certezze di un sistema economico che ha prodotto disuguaglianza e miseria, la nuova serie fa esplodere la forza dirompente della sensualità per mettere in discussione il politicamente corretto delle relazioni tradizionali.

Alejandra in un momento di leggera rabbia alle prese con le ceneri del defunto marito...manca davvero poco, vi aspettiamo con la prima visione assoluta de #IlMoloRosso alle 21.20 su #RaiDue pic.twitter.com/Q0wzu7S2Or — Rai2 (@RaiDue) 3 aprile 2019

La trama della prima puntata ci immetterà subito in un mistero: sul molo di una riserva naturale nei pressi di Valencia viene ritrovato il cadavere di Oscar (Álvaro Morte)La moglie Alejandra (Verónica Sánchez) viene sorpresa dalla notizia nel cuore della notte: è un grandissimo shock, anche perché credeva che il marito si trovasse all'estero. Tra i suoi effetti personali, Alejandra trova alcun indizi che la portano a una drammatica conclusione: da anni il marito aveva un'amante, Veronica (Irene Arcos). Sotto falsa identità decide di andare a conoscerla e di trasferirsi vicino a lei. Sarà l'inizio di un racconto e di un viaggio a ritroso, per le due protagoniste, nella doppia vita di Oscar, sempre presente attraverso dei flashback.

Dove vederla: la prima stagione de Il molo rosso, composta da 8 puntate, andrà in onda ogni mercoledì sera su Rai2 in prima serata. In streaming sarà possibile seguire gli episodi sulla piattaforma RaiPlay. A partire dal giovedì su RaiPlay saranno presenti anche le repliche nella sezione dedicata.