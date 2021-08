Il mio incubo viene dal passato: la trama del thriller in prima visione stasera su Rai2

Stasera su Rai2, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, va in onda il thriller Il mio incubo viene dal passato, storia di un'amicizia diabolica.

La trama del film racconta la disavventura di Katherine Griggs (Rosslyn Luke), sposata con Andy (Chad Michael Collins) e madre di due bambini. Non sa che la sua vita sta per cambiare per sempre quando alla sua porta bussa Gina Mancetti (Jackie Moore), vecchia compagna di scuola. Il viaggio nei ricordi comincia con un giro in macchina alla ricerca della spensieratezza di gioventù, ma Kathy e Gina si imbattono in quello che nella realtà è Ray (Brandon Howell), il fidanzato di Gina.

L'incontro non è casuale: Gina e Ray sono due criminali e hanno avvicinato Kathy con il solo intento di avere un aggancio per la prossima rapina. L'obiettivo è infatti l'edificio in cui la donna lavora, Kathy e la sua famiglia sono i loro ostaggi. Minacciata dai due malviventi e dal loro complice, alla malcapitata non resta che fingere di assecondare il folle piano...